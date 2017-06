5 lucruri pe care un expert Feng Shui nu le păstrează niciodată în casă pentru a nu atrage ghinionul

„După ani de consultanţă Feng Shui, pot diagnostica locuinţa cuiva, fără să pătrund în ea. Un client îmi spune cu ce se confruntă, cum ar fi că are probleme în dragoste, iar eu o să îl întreb dacă nu are maşina de spălat în colţul care reprezintă dragostea“, a spus Marianne Gordon, specialist Feng Shui, pentru mindbodygreen.com

Aceasta a vorbit despre 5 lucrui pe care un expert Feng Shui nu le-ar păstra niciodată în casă:

Obiecte stricate

Respectaţi-vă casa! Dacă un obiect are o importanţă deosebită pentru tine, ar trebui reparat imediat. Văzând zi de zi un articol deteriorat vei avea o satere de tristeţe. Recent am aruncat o chitară la care ţineam extrem de mult. Nu mai putea fi reparată, după ce copilul meu a rupt-o. Am mulţumit pentru bucuria pe care mi-a oferit-o şi apoi am lăsat-o să plece. Am fost tristă în acel moment, dar acum văd această situaţie ca pe o oportunitate de a dărui dragoste unui alt lucru.

Colţuri ameninţătoare sau obiecte ascuţite

Există o întreagă listă cu obiecte pe care ar trebui să le evitaţi atunci când vine vorba de decorarea casei. Nu expuneţi coarne de animale, cuţitele, candelabrele spinoase, obiectele proeminente, paturi cu marginile ascuţite, piese de mobilier plasate în aşa fel încăt să vă loviţi deseori de acestea, obiecte grele deasupra patului sau canapelei saucoţurile goale. În feng shui, colţurile din casă ar trebui să fie ascunse, aşa că puneţi un obiect, un corp de mobilier sau o plantă pentru a echilibra energia prea puternică a acestora.

Apă în colţul dragostei

Dacă sunteţi într-o relaţie stabilă pe care doriţi să o păstraţi, evitaţi să puneţi flori, o fotografie sau un tablou care ilustează imagini cu ape, fântâni decorative, oglindă, uscător de rufe, baia sau toaleta în colţul dragostei. Pentru a identifica poziţionarea colţului dragostei puteţi utilize o hartă bagua. Uneori nu puteţi schimba poziţionarea băii în casă, însă există remedii precum uşa cu oglindă care nu permite energiei să pătrundă. Dacă nu sunteţi într-o relaţie, plasarea unui simbol de apă în această zonă este considerată a fi o modalitate bună de a atrage iubirea în viaţa voastră. Nu uitaţi să îndepărtaţi simbolul pentru a păstra relaţia în armonie.

Cele 4 distrugători ai energiei:

Există 4 mari distrugători ai energiei chi. Dacă aveţi vreunul dintre aceştia din casă, îi puteţi echilibra prin cristale, oglinzi şi plante.

O scară în faţa uşii principale Un coridor foarte lung, care duce către un dormitor. O linie dreaptă de chi poate fi distrugătoare pentru cel care foloseşte dormitorul Grinzi deasupra patului O linie dreaptă de chi care duce de la uşa din faţă la uşa din spate, ceea ce poate cauza pierderi şi oportunităţi ratate.





Obiecte nepermise în dormitor

Alegeţi culori neutre în dormitor, evitând pereţii albi sau nuanţele luminoase. De asemenea, aş recomanda să staţi departe de oglinzi mari (mai ales dacă oglindesc patul), picturi şi obiecte grele deasupra patului, fotografii sau tablouri cu oameni singuri şi obiecte proeminente. Întrebaţi-vă mereu ce vă sugerează obiectele din jurul vostri. Vă îmbogăţesc sau vă otrăvesc starea de spirit?