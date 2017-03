În Australia există un Spa pentru bebeluşi şi este adorabil. Cum arată locul superb de relaxare al celor mici

Baby Spa Perth din Australia de Vest oferă hidroterapie şi masaje pentru copiii sub 6 luni, iar centrul are propriul dispozitiv de plutire patentat, cunoscut sub numele de Bubby, scrie boredpanda.com

Mini-băile sunt incredibil de adorabile, relaxante şi sunt perfecte pentru ca cei mici să înveţe să înoate.

În ultima perioadă, au fost virale pe internet mai multe poze cu părinţi care şi-au dus copilaşii la spa.

Baby Spa Perth este primul centru de acest fel din Australia, însă el se alătură unei francize internaţionale.

Fondatorul Laura Sevenus a deschis spa-uri asemănătoare şi în Anglia, Africa de Sud şi Spania.

