Stilul nu are vârstă: modelele trecute de a doua tinereţe, revelaţia momentului FOTO VIDEO

O analiză anuală a revistei online „The Fashion Spot“ a indicat că, mai mult ca niciodată, factorii de decizie din industria modei încearcă să se lepede de vechile metehne şi să se alinieze cerinţelor secolului al XXI-lea referitoare la tipul de manechine acceptate la castinguri. Ultimii ani au fost umbriţi de scandaluri legate de preferinţa marilor jucători din fashion pentru modele tot mai tinere şi mai slabe, sau de excluderea modelelor de culoare.

Raportul diversităţii realizat anual de publicaţia americană amintită a relevat însă o serie de cifre îmbucurătoare: pentru prezentările colecţiilor de toamnă-iarnă 2017/2018, din cadrul recent încheiatelor Săptămâni ale Modei, au fost folosite de patru ori mai multe modele cu vârste între 50 şi 60 de ani faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Progrese s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte prezenţa manechinelor plus size, a celor de culoare şi transgender.

Bineînţeles, derapaje încă mai există şi, cel mai probabil, acestea vor continua să fie semnalate mult timp de acum încolo. Un exemplu negativ prezentat opiniei publice de unul dintre cei mai importanţi directori de casting din industria modei, James Scully, aprig militant pentru diversitate, se referă la mai mulţi agenţi de casting care au dezvăluit că li s-a atras atenţia că nu sunt dorite modele de culoare pentru prezentările casei de modă Lanvin. Reprezentanţii brandului au negat acuzaţiile, însă după anunţul făcut de Scully pe contul său de Instagram, în defilările Lanvin au apărut şi modele de culoare.

Raportul „The Fashion Spot“ are drept scop identificare acelor branduri care au înţeles să promoveze modele cât mai diferite, dar şi a acelora care continuă să interzică accesul la muncă doar pe baza unor argumente discriminatorii.

Campionii diversităţii

La capitolul branduri care merită toată recunoaşterea pentru varietatea modelelor folosite se numără Chromat, cu 77% modele de culoare, cinci modele transgender şi cinci modele plus size. Acesta este urmat de Marc Jacobs cu 66% modele de culoare şi trei manechine transgender, urmează casa de modă Tome cu 47% modele de culoare, trei modele plus size şi trei modele de peste 50 de ani, pentru ca la Christian Sirano să fie prezente 31% modele de culoare şi zece modele plus size.

Clasamentul este completat de Dolce&Gabanna cu 24% modele de culoare, alături de un număr mare de persoane care nu sunt manechine de profesie, de vârste şi dimensiuni variate. Simone Rocha a folosit modele de culoare în proporţie de 30%, dar şi patru femei în vârstă. Nu în ultimul rând, brandul J. Crew a adus pe catwalk 21% modele de culoare, pe lângă invitaţi de vârste şi dimensiuni diferite.

Nu mai puţin de 21 de manechine cu vârsta de 50 de ani, 60 de ani sau mai mult au fost prezente pe podiumurile de defilare de la New York, Londra, Milano şi Paris, faţă de cele 13 de la Săptămânile Modei pentru primăvara acestui an, şi de cele cinci din primăvara anului trecut. Mai exact, Londra a contorizat şapte modele trecute de a doua tinereţe, New York şi Milano urmează pe listă cu câte şase, în timp ce la Paris au fost folosite numai două.

Vivienne Westwood, model la 74 de ani

Londra a fost fruntaşă anul acesta şi urmare a unui protest organizat de modelele mai în vârstă chiar înainte de debutul prezentărilor, pe una dintre pancarte fiind scris mesajul „Moda nu are limită de vârstă“. Înainte de etalarea colecţiei sale, designerul Simone Rocha, care are origini chineze şi irlandeze, a explicat pentru publicaţia „Women's Wear Daily“ că îşi doreşte să aibă figuri cât mai diferite pe podium.

„Colecţiile mele sunt pentru femei foarte diferite, şi am vrut cu adevărat să se înţeleagă acest lucru. Este modă care se adresează 100% mamelor, fiicelor şi bunicilor. Este o idee pe care am construit identitatea brandului şi a fost plăcut să împărtăşesc acest lucru“, a punctat acesta.

FOTO Designerul Simone Rocha

Drept urmare, pe podium au defilat modelele septuagenare Jan de Villeneuve (72 de ani) şi Benedetta Barzini, dar şi mai multe manechine celebre în anii ’90, printre care Marie-Sophie Wilson şi Cecilia Chancellor.

La rândul său, Gareth Pugh şi-a transformat modelele în adevărate activiste ale rezistenţei feminine, după cum a descris aspectul întunecat şi războinic al modelelor, inclusiv al celor trecute de a doua tinereţe.

La Paris, excentricul designer Vivienne Westwood a defilat ca model pentru propria prezentare, în timp ce Dries Van Noten a aniversat show-ul cu numărul 100 reunind pe scenă 54 de manechine care au lucrat pentru el din 1993 şi până în prezent, multe dintre acestea având acum peste 30, 40, respectiv 50 de ani.

Pentru Dolce&Gabbana, diversitate a însemnat cooptarea unor modele veterane, printre care Marpessa Hennink şi Susan Casden, alături de fiicele lor, la fel şi pentru designerul Antonio Marras.

La New York, J. Crew a folosit trei dintre cele şase modele în vârstă, pentru ca restul de trei să se împartă între brandurile Creatures of the Wind, Eckhaus Latta şi Tome. Cu această ocazie, directorul de creaţie al brandului Tome, Ryan Lobo, a mărturisit că şi-a dorit „să reprezinte varietatea formelor, chipurilor şi mărimilor femeilor care ne poartă hainele în mod concret“.

Modelele plus size, mai greu acceptate în Europa

Raportul Fashion Spot a mai scos la iveală câteva date interesante. De exemplu, în Europa sunt acceptate mai degrabă modele mai în vârstă decât cele plus size, în timp ce la New York sunt prezente tot mai multe modele XXL, însă mai puţin cele care au trecut în categoria veteranelor ca vârstă.

Există şi în acest caz o explicaţie. Înainte de debutul Săptămânii Modei la New York 43 de modele au semnat o scrisoare deschisă, alături de o petiţie prin care cereau diversitatea şi practici sănătoase în cadrul evenimentului. Petiţia a strâns peste 1000 de semnături de la oameni care lucrează în fashion.

Obiceiurile de menţinere a unei greutăţi nesănătoase în rândul modelelor reprezintă o problemă serioasă a industriei. Mult prea des, manechinele sunt presate să-şi pună sănătatea în pericol sănătatea pentru a fi angajate“, s-a menţionat în scrisoarea deschisă printre altele. Bineînţeles, s-au subliniat şi problemele cu care se confruntă modelele care au depăşit o anumită vârstă, deşi îşi pot face în continuare treaba cu mult profesionalism.

Fostul model canadian Madison Schill, care s-a retras din industrie în 2013, şi-a reamintit cu ocazia realizării raportului de momentele dificile din timpul castingurilor draconice pentru defilările de la Săptămâna Modei la New York, când îi era teamă că i se va atrage atenţia pentru că are şoldurile prea mari sau că dietele restrictive i-ar fi putut crea probleme de sănătate exact în timpul prezentărilor de modă.