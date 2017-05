Moda responsabilă: pionierii industriei eco-fashion şi slow fashion FOTO

„Moralitatea modei“ sau „modă sustenbilă“ sunt sintagme preluate în ultimii ani şi de branduri mari din industrie. The Ethical Fashion Initiative este una dintre cele mai vizibile organizaţii din lume preocupată de construirea unei industrii fashion responsabile, prin oferirea de locuri de muncă unor întregi comunităţi de meşteşugari din zone defavorizate, printre care Kenya, Haiti, Burkina Faso etc.

Dacă în anii din urmă această iniţiativă era mai mult o idee fără ecou într-o lume a modei preocupată exlusiv de profit, astăzi tot mai multe nume importante se alătură demersului.

„Pionierii“ Westwood şi McCartney

Cunoscutul designer britanic Vivienne Westwood este unul dintre primii creatori de modă care s-au alăturat The Ethical Fashion Initiative, dezvoltând colecţia „Handmade with love“, care conţine genţi pentru bărbaţi şi pentru femei realizate din resturi de piele, banere reutilizate, ţesături reciclate etc. Totul este produs în mahalaua Kibera, cel mai mare cartier sărac din Nairobi, fiind inspirat de realitatea dură de aici.

FOTO ethicalfashioninitiative.org

Din anul 2013, Vivienne Westwood a început să lucreze şi cu meşterii artizanali din Burkina Faso, care produc ţesături lucrate manual pentru colecţiile dedicate femeilor. Pentru a măsura impactul pe care îl are în modă acest tip de implicare socială, The Ethical Fashion Initiative a implementat programul de monitorizare RISE, prin care se contabilizează relevanţa socială a demersului, sustenabilitatea şi trasabilitatea bunurilor realizate în cadrul acestei mişcări.

Multe dintre produsele realizate manual în cadrul iniţiativelor de acest gen sunt promovate în cadrul unor evenimente caritabile tocmai pentru a atrage atenţia asupra modului în care raporturile corecte de muncă între marile branduri de modă şi muncitorii din ţările subdezvoltate pot fi reciproc avantajoase.

FOTO ethicalfashioninitiative.org

Stella McCartney, Marni, Karen Walker, Lancaster, Camper, Manor, Osklen, Stella Jean sunt numai câteva dintre brandurile care fac deja parte din fenomenul modei sustenabile. Designerul brandului brazilian Oklen, Ana Suassuna, s-a alăturat în 2015 la un program de pregătire a meşteşugarilor din Port-au-Prince, în Haiti, în timpul căruia le-a arătat cum să-şi îmbuntăţească tehnica de realizare a bijuteriilor din coarne de animale domestice.

Haine făcute să dureze

Designerul Stella McCartney este una dintre cele mai aprige susţinătoare ale ideii de eco-fashion, care presupune utilizarea materialelor reciclabile şi reutilizabile în dorinţa de a limita poluarea implicată de producţie.

FOTO www.cataloguemagazine.com.au. Designerul Stella McCartney

Creez haine făcute să dureze. Cred în realizarea unor piese vestimentare care nu vor ajunge să fie incinerate, deversate sau care vor afecta în vreun fel mediul înconjurător. Mă gândesc mereu la ce am încercat să fac, astfel încât fiecare obiect din colecţiile mele să fie cât mai sustenabil, şi ce altceva am putea să facem pentru a ne îmbunătăţi demersurile în această direcţie, afirma recent designerul britanic, fiica legendarului muzician Beatles Paul McCartney, pentru publicaţia online thefashionglobe.com.

Aceasta se declară inclusiv o susţinătoare a „modei vegetariene“, din moment ce nu foloseşte piele naturală sau alte materiale de origine animală la realizarea hainelor sale.



La rândul ei, Vivienne Westwood îndemna pasionaţii de modă într-un interviu oferit publicaţiei „Harper’s Bazzar“ ca „în ceea ce priveşte îmbracămintea, dacă tot trebuie să alegem ceva, mai bine facem economie şi alegem ceva de calitate.“ Sloganurile imprimate pe haine sunt deja o semnătură a designerului Vivienne Westwood, care nu pierde ocazia de a-şi transforma prezentările de modă în adevărate proteste pentru cele mai diverse cauze sociale. „Ceea ce este bun pentru planetă, nu este bun pentru economie“, este un singur exemplu de mesaj pe care îl transmite prin intermediul colecţiilor sale.

FOTO dazeddigital.com. Creatoarea de modă Vivienne Westwood.

O altă latură „întunecată“ a industriei modei este caracterizată de termenul „fast fashion“, care descrie rapiditatea cu care moda se schimbă de la un sezon la altul pentru a încuraja consumul. Ceea ce este în vogă acum, urmează să fie în locuit cu alte tendinţe în decurs de câteva luni, iar acest proces rapid al demodării înseamnă şi extrem de multă poluare, urmare a cantităţii enorme de materie primă folosită.

Ca revers al acestui fenomen distructiv, care nu face cinste industriei modei, a apărut mişcarea „slow fashion“, care pune accentul pe calitate, nu pe cantitate, şi presupune crearea de haine transsezoniere, care pot fi purtate timp de mai multe sezoane.

O nouă mentalitate în modă

Adam Smith, directorul executiv al magazinului online Adili, specializat în vânzarea de îmbracaminte ecologică, preciza recent că „slow fashion“ nu înseamnă, în definitiv, „doar a răspunde unor trenduri, ci este o mentalitate care presupune cumpărarea de haine care se menţin în vogă şi dupa trecerea mai multor anotimpuri“. În plus, aceste colecţii „slow fashion“ sunt gândite astfel încât să limiteze cât mai mult folosirea chimicalelor în timpul procesului de fabricaţie, fiind folosite pe cât posibil materiale organice sau reciclate.

De remarcat că în ultimii ani sunt tot mai multe magazinele în care apar produse cu etichete pe care scrie „bumbac organic 100%“, un efort încă timid al unor mari companii producătoare de haine de a contribui la protejarea mediului înconjurător. Bumbacul organic este crescut în condiţii speciale tocmai pentru a limita pe cât posibil impactul negativ asupra mediului.

FOTO www.retaildetail.eu. Cântăreţul Pharrell Williams.

Shopping-ul inteligent, aşa cum mai este cunoscută moda eco, a prins avânt şi în rândul celebrităţilor, formatori de opinie printre care se numără şi artistul Pharrell Williams. Cântăreţul american deţine brandul Bionic Yarn, care foloseşte plasticul adunat din oceanele lumii pentru realizarea de materiale eco-friendly.

Printre vedetele care s-au alăturat mişcării eco-fashion şi promovează moda sustenabilă se numără şi actriţa Emma Watson. Aceasta a lansat în 2013 site-ul feelgoodstyle.com dedicat frumuseţii naturale şi modei resposabile. Tot ea a susţinut brandul britanic People Tree să scoată pe piaţă trei colecţii realizate din materiale organice, şi a colaborat în 2011 cu designerul italian Alberta Ferretti la producerea unei colecţii, de asemenea, oganice numită „Pure Threads“.

„Îmi voi oferi serviciile oricui în mod gratuit dacă este pregătit să promoveze producţia corectă şi organică, ţinând cont de faptul că este foarte greu să menţii interesul oamenilor în această direcţie“, declara tânără actriţă.

FOTO www.birchbox.com. Actriţa Olivia Wilde, co-fondator al pieţei de desfacere online Conscious Commerce.

Alături de ea, actriţele Gwyneth Paltrow, Rosario Dawson, Olivia Wilde fac eforturi pentru ca industria modei să investească din profitul enorm şi în protecţia mediului. Ba chiar, Olivia Wilde este co-fondator al pieţei de desfacere online Conscious Commerce, prin care încearcă să arate lumii că „moda sustenabilă poate fi o alternativă stilată şi că hainele etice nu reprezintă doar a fantezie a modei, ci o realitate cât se poate de tangibilă“.