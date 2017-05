„Machiaj în Oraş“ - primul serial video despre make-up din România, cu Sore şi Ioana Stratulat, make-up artist oficial Maybelline

Îndrăgita artistă Sore Mihalache şi make-up artistul Maybelline New York România Ioana Stratulat te învaţă cum să te machiezi corect, să alegi produsele potrivite ţie, să-ţi ascunzi micile imperfecţiuni şi, bineînţeles, să fii strălucitoare în orice moment. Totul în cadrul #MACHIAJINORAS, acolo unde „lecţiile” de machiaj sunt accesibile, fun şi realizate pe modelul „Do It Yourself”. Astfel, #MAYBELLINENYROMANIA îţi aduce mai aproape cele mai hot şi noi look-uri inspirate din vibe-ul New Yorkului.

„Obsesia Maybelline New York este să devină love brandul consumatoarelor de machiaj din România, cu o misiune clară de a pune la dispoziţia consumatoarelor noastre cele mai trendy şi smart produse pentru crearea cu uşurinţă a celor mai hot look-uri inspirate din oraşul tuturor posibilităţilor, New York. Pentru a ne numi însă cu adevărat un love brand este important să asigurăm două din cele mai importante atribute de brand pentru consumatoarele de machiaj: educaţie şi proximitate. Cu noul concept de seriale online "Machiaj în oraş", Maybelline New York rescrie regulile de promovare şi educare, pentru prima dată în piaţa de machiaj din România, punând pe primul loc proximitatea. În trei cuvinte Machiaj în Oras by Maybelline New York: Always on, uşor, educaţional!” Smaranda Teleaba, Marketing Manager Make-up, CPD, L’Oreal România

Abonează-te la canalul oficial „Maybelline România” şi vizionează episoadele şi tutorialele tematice pentru a afla tips&tricks de make-up

Cum toţi suntem dependenţi de tehnologie, va fi foarte simplu să asişti la “lecţia ta de make-up”. Te abonezi la canalul de YouTube şi vizionezi unde şi când vrei tu episoadele lunare şi mini tutorialele pe care nu trebuie să le ratezi.

De-acum, e rapid, uşor şi rapid să #MAKEITHAPPEN şi să deprinzi secretele unui make-up easy to do. În fiecare lună, Ioana şi Sore prezintă într-un episod de 5-7 minute un machiaj pentru un look complet, explicând aplicarea fiecărui produs în parte. Sore încearcă să ţină pasul cu specialistul, aşa cum vei face şi tu acasă, iar Ioana intervine acolo unde e necesar cu totul felul de sfaturi care mai de care mai utile.

Apoi, în alte 2-3 tutoriale mai scurte, de 1 minut, make-up artistul #MAYBELLINENYROMANIA dezvăluie tot felul de trucuri, sfaturi eficiente şi informaţii concise cu ajutorul cărora îţi vei îmbunătăţi considerabil makeup-ul general şi look-ul final.

„Am păşit cu bucurie în platoul Machiaj în Oraş ştiind că pasiunea mea pentru machiaj va ajunge la o mulţime de persoane la fel de pasionate. Împreună cu Sore, care este o persoană plină de viaţă şi care la rândul ei iubeşte machiajul, ne propunem să transformăm tutorialele greoaie despre machiaj într-o discuţie între prietene, relaxată, dar prin care să transmitem informaţii corecte şi mereu actuale.” Ioana Stratulat, Make-up artist oficial Maybelline NY România

De altfel, Ioana Stratulat a fost şi până acum aproape de fanii pasionaţi de make-up, pe pagina de Facebook Maybelline România. Poţi vedea aici toate tutorialele ei de până acum.

În primul episod #MACHIAJINORAS, difuzat în aprilie, Sore şi Ioana au vorbit despre un look fresh, fără imperfecţiuni şi au realizat împreună un machiaj Boho Chic. Aşadar, salvează-ţi linkul ăsta pentru a nu mai rata niciun episod din „Machiaj în Oraş”:

„Machiaj în Oraş este un proiect de beauty, dar unul #different aşa cum mi-am obişnuit comunitatea dintotdeauna. Ce îl face să fie diferit? Împreună cu Maybelline NY şi Ioana am reuşit să aducem informaţia către fete într-o manieră simplă, explicită şi cât se poate de fun. Îmi doresc ca ele să înţeleagă că less is more, că să ai imperfecţiuni este cât se poate de normal şi natural, şi să le transmit că cel mai tare trend în materie de make-up, valabil din toate timpurile, este naturaleţea. Rămâne IN şi e HOT!” Sore, local spokesperson Maybelline România

Obiectivul #MAYBELLINENYROMANIA este acela de a fi aproape de generaţia tânără printr-un concept nou şi fresh.

Smaranda Teleaba, Marketing Manager Make-up, Alexandra Popescu, Junior Product Manager, Anca Ştefan, Digital &Consumer Intelligence Manager, Andreea Cuibar, Digital Project Manager Corporate, Raluca Duţă, Digital Project Manager, Mihaela Munteanu, PR Manager. McCann: Client service: Raluca Fundeanu, Account Director, Sorana Anger, Account Executive, Creaţie: Ruxandra Papuc, Sr Copywriter, Iulia Bold, Copywriter, Daria Bundur, Art Director, Producţie: Tiberiu Munteanu, Head of AV Production, AlexandruPlaton, AV producer, Anca Crişan, AV producer.