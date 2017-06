Itinerar vestimentar: street style şi influenţe antice pentru ţinuta de vacanţă FOTO VIDEO

Eleganţă, extravaganţă, lejeritate, reinventare, aşa ar putea fi descrise în câteva cuvinte colecţiile de resort propuse de designeri pentru perioada 2017-2018. Fiecare casă de modă a încercat să surprindă nu numai cu ideile vestimentare, ci şi cu locaţia sau decorul alese astfel încât să pună în valoare creaţiile.

Probabil cel mai bine s-a observat acest lucru în cazul colecţiei Chanel, inspirată de Grecia Antică, ceea ce a presupus transformarea unei galerii din Grand Palais, în Paris, într-un omagiu adus Antichităţii. Bucăţi din Partenon şi Templul lui Poseidon au fost recreate şi gândite astfel încât „zeiţele” creatorului Karl Lagerfeld să etaleze piesele vestimentare printre ruine şi coloane, păşind parcă pe urmele istoriei.

Lauri şi sandale greceşti

Tragedia greacă „Antigona”, scrisă de poetul Sofocle, a fost parte din inspiraţia care a dus la conturarea colecţiei de resort a casei de modă franceze. Sandalele aurii cu toc, înfăşurate pe picior până aproape de genunchi, după modelul încălţărilor greceşti, rochiile lungi şi albe, strânse în talie cu centuri aurii, costumele de baie întregi, purtate cu halate transparente pe deasupra, lăsate să fluture ademenitor, dar şi bentiţele sau coroniţele cu lauri, toate au imaginat lumea unei decadenţe uitate.

Vorbind într-un interviu despre noua sa colecţie, Lagerfeld a subliniat că „femeile nu au fost nicicând reprezentate mai frumos decât în Grecia Antică. De fapt, întreaga Renaştere a fost bazată pe antichitate”.

Bineînţeles, femeia lui Lagerfeld şi-a păstrat reperele, fiind ancorată în prezent, stilată şi sigură de puterea sa de seducţie, după cum a punctat editorul revistei de modă „Vogue”, Luke Leigh.

Dacă Dior a mizat pe antichitate, directorul de creaţie a casei de modă Gucci, Alessandro Michele, s-a mulţumit cu perioada Renaşterii. Iniţial a dorit să prezinte colecţia de resort într-un cadru cu adevărat deosebit, Partenonul din Atena, dar autorităţile elene au refuzat să închirieze locaţia istorică pentru un astfel de eveniment. „Nu am putut să avem Atena, aşa că am mers spre următorul mare pas al civilizaţiei, Renaşterea. Am ales Florenţa, această metropolă a trecutului clădită pe puterea banului”, a explicat Michele pentru revista „Harper’s Bazaar”.

„Guccificarea” Renaşterii

Gucci a reluat tema măreţiei unor perioade istorice apuse, însă într-o manieră proprie secolului al XXI-lea. Turbane cu imprimeu leopard, ochelari de soare cu glitter, accesorii complexe pentru păr, cu elemente pe alocuri medievale, un amalgam de exces şi extravaganţă combinat cu influenţe ale modei anilor ’60 şi ’70.

Rochiile de seară bogat ornamentate, capele, piesele din tweed au rămas fidele inconfundabilului stil Gucci, însă de această dată Michele a simţit nevoia ca logoul casei de modă să fie evidenţiat prin sloganuri de tipul „Guccy”, „Guccification” şi „Guccify Yourself”.

Street-style japonez

Miho Museum, un fel de rai pe pământ venit parcă din spaţiu şi aşezat în Japonia, la o oră distanţă de Kyoto, a fost locaţia perfectă pentru a completa colecţia de resort Louis Vuitton. Directorul de creaţie Nicolas Ghesquière şi-a transformat piesele vestimentare într-un omagiu adus culturii nipone, al cărei admirator declarat este.

Dincolo de faptul că Ghesquière a călătorit frecvent în Ţara Soarelui Răsare în ultimii 20 de ani, este şi un fan al excentricului designer japonez Yoji Yamamoto. Blazerele şi jachetele supradimensioante, pe alocuri în formă de clepsidră, au adus aminte de armurile samurailor, la fel şi machiajul manechinelor, în vreme ce imprimeurile au imaginat frânturi din viaţa localnicilor. Întrega colecţie a avut un aer rebel şi modern, în ciuda referinţelor tradiţionale. Stilul băieţos, îndrăzneţ, a adus aminte de moda street style japoneză, atât de aparte, de la rochiile simple şi relaxate până la jeanşi coloraţi.

Western reinterpretat

La Dior, influenţa a fost una western, pur americană. Colecţia semnată de Maria Grazia Chiuri a fost prezentată în aer liber, la Calabasas, în California, pe un platou muntos, în sălbăticie, pentru mai multă autenticitate. Cântăreaţa Rihanna, dar şi actriţa Charlize Theron s-au numărat printre vedetele de top care au savurat din priviri colecţia Dior. Chiuri a admis că locul prezentării a fost stabilit înainte de numirea ei ca director de creaţie, iar inspiraţia sa a fost găsită în arhivele casei de modă franceze. Mai exact, o colecţie din 1951 ale cărei „primadone“ au fost imprimeurile realizate după o serie de desene rupestre descoperite în peştera Lascaux, din sud-vestul Franţei.

Chiuri a folosit imprimeurile pentru a reprezenta poveşti din agitata istorie americană, a confruntărilor dintre albi şi amerindieni. Chiuri nu a uitat nicio piesă pentru a reda cât mai bine călătoria în timp: rochii lungi din straturi de tul, brodate, purtate cu cizme de tip cowboy şi pălării cu boruri largi, ponchouri şi cămăşi din denim, fuste strânse în talie, pardesie lungi şi largi, rochii cu franjuri, cusute cu elemente tribale, amintind de ţinutele purtate de femeile indigene.

Ţinute sexy-sport

Tot în luna mai s-a desfăşurat în Australia Săptămâna Modei de Resort, unde nu mai puţin de 18 branduri şi-au dezvăluit propunerile. Akira Isogawa, creator de modă de origine japoneză, considerat unul dintre cei mai moderni designeri australieni, a mizat pe creaţii sport, comode. S-au remarcat rochiile lungi şi largi, de tip sac, în nuanţe puternice de roşu sau galben, dar şi compleurile sport, cu accente street-style, alături de costumele strânse cu brâuri în zona taliei, purtate cu sneakerşi.

Pentru casa de modă Karla Spetic, ţinutele de vacanţă au fost de asemenea sport, dar de data aceasta liniile au fost mult mai feminine. Rochiile până la genunchi au fost croite din materiale transparente şi bucăţi de pânză colorată, costumele de baie fiind lăsate astfel la vedere. Inclusiv compleurile albe, formate din pantaloni largi şi cămăşi lungi, cu mâneci, au urmat acest joc al transparenţei şi zonelor opace.

Strateas Carlucci, brand în spatele căruia se află designerii Peter Strateas şi Mario-Luca Carlucci, s-a orientat către ideea de „sexy street-wear”, un curent vestimentar care se impune din ce în ce mai puternic în moda străzii.

Trenciurile deconstruite, cu umerii la vedere, pardesiele din piele lăcuită, roşie, purtate doar cu desuuri, piesele din denim rupt, bluzele kimono reinterpretate, dar şi pantalonii largi, cu pense, s-au completat perfect pentru a construi imaginea unei pasionate de modă preocupată nu doar să arate că urmează tendinţele, ci mai ales că este creativă.