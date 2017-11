Bomber Jacket un must have în sezonul rece

Dacă te pregăteşti să investeşti în piese vestimentare de sezon, ţine cont de faptul că se poartă Bomber Jacket şi capa.

După cum îi spune şi numele “bomber” – bombardier (cunoscută şi sub denumirea de jacheta de aviator), acestă jachetă a fost purtată pentru prima dată în anii ’50 de către piloţii bombardierelor americane.

“Bomber Jacket este creată special pentru un look cu influenţe sport. Foarte practică, această piesă face loc unor combinaţii inedite şi este destul de versatilă pentru ca ţinuta să aibă acel look fresh dorit la început de sezon. Altă piesă must have este capa. Capă de imitaţie de blană, cu buzunare la interior şi la exterior, care poate completa outfituri în diferite stiluri. Este de preferat atunci când vrem să nu ne fie frig şi totodată nu vrem să stăm cu haina pe noi. Noi nu facem afirmaţii atât de generale, doar că sezonul acesta avem o combinaţie fascinantă de croi, ţesătură şi imprimeu într-o jachetă comodă, trendy şi multifuncţională. E o jachetă ce ţine de cald şi e în trend! Capa dă un aer „classy”, un aer rafinat şi în acelaşi timp modern“, spune Oana Stroe, designer la THAÏS & STRÖE.

Designerii THAÏS & STRÖE studiază constant tendinţele, dar nu ţin cont doar de ele

„În general, ne interesează tendinţele la nivel macro. De exemplu, trend-urile în tehnologie şi stil de viaţă. Urmărim să găsim ţesături din fibre vegetale produse cu tehnologii avansate şi cu efecte negative minime asupra mediului. În materie de modă vestimentară punem mai presus de orice valorile şi stilul nostru. În orice caz, dacă ne uităm pe podium, pe stradă, în online şi în magazine vom constata că trăim o epocă bizară în care se poartă orice. Noi spunem că se poartă stilul. Azi, ne inspiră omul, natura, arta!“, a mai spus Oana Stroe.