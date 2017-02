STUDIU Cum arată partenerul ideal în ochii tinerilor din România

Un studiu realiazat la începutul acestui an de către Cult Market Research, în rândul unui număr de 1.282 de tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, dezvăluie cum arată partenerul ideal în ochii tinerilor din România şi câtă încredere acordă aceştia aplicaţiilor de dating

Tinerii participanţi la studiu au realizat un portret robot al partenerului ideal. Cele mai importante cinci semnalmente sunt: doritor să îşi întemeieze o familie, să împărtăşească aceleaşi valori, să fie compatibil sexual şi emoţional şi să aibă simţul umorului.

Băieţii îşi doresc, mai mult decât fetele, ca partenerele lor să aibă un aspect fizic plăcut şi să aibă o chimie sexuală cu acestea. De asemenea, pentru bărbaţi este mai important nivelul studiilor partenerei decât pentru femei.

Fetele cred, mai mult decât băieţii, că un partener ideal ar trebui să fie orientat spre carieră, să aibă casă, maşină şi să dispună de resurse financiare.

Rolul social media şi al aplicaţiilor de dating în relaţiile sentimentale

Ne imaginăm o situaţie în care zece tineri din România ar discuta despre datingul de astăzi. Dintre aceştia, doi sunt de părere că social media (ex. Facebook, Twitter, etc.) ajută tinerii să îşi găsească adevărata dragoste şi trei cred că aplicaţiile de dating (ex. Tinder) şi social media facilitează găsirea unui partener sexual. Restul tinerilor sunt de părere că social media şi aplicaţiile de dating nu ajută la întâlnirea unui partener sexual sau sentimental.

Tinerii bărbaţi sunt mai optimişti decât femeile cu privire la rolul social media şi al aplicaţiilor de dating în găsirea unei partenere. Tinerii care nu au un partener şi cei care sunt într-o relaţie, dar nu sunt căsătoriţi, cred că aplicaţiile de dating şi social media facilitează găsirea unui partener sexual într-o mai mare măsură decât ceilalţi.

Responsabilitatea în relaţie

A fi într-o relaţie implică o responsabilitate foarte mare pentru 8 din 10 dintre tinerii respondenţi. Totuşi, când discutăm despre legarea destinelor prin căsătorie, doar 6 din 10 tineri sunt de acord că aceasta implică o responsabilitate prea mare.

Nu există diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte gradul de responsabilitate identificat în relaţii şi căsătorie. Persoanele singure sau într-o relaţie serioasă cred mai mult decât ceilalţi tineri că a te căsători implică o responsabilitate prea mare pentru tineri.