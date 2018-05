În topul celor mai valoroase companii din lume, Toyota ocupă poziţia 36, valoarea companiei crescând în ultimul an cu 5%. Compania este evaluată la o valoare de 30 miliarde dolari, creşterea venind de la cererea mare de SUV-uri de pe piaţa europeană şi americană. Toyota a ocupat prima poziţie în clasamentul auto în 11 ani din cei 13 de când se realizează acest clasament. Nu a fost pe prima poziţie în 2010 şi 2012.

Mercedes-Benz a reuşit să depăşească BMW la capitolul vânzări globale în 2016 şi 2017, lucru care a condus la o creştere a valorii pe piaţă a companiei cu 9%, fiind evaluată la 25,7 miliarde. BMW a înregistrat o creştere de doar 4%, având o valoare de 25,6 miliarde. Cele două companii germane ocupă locurile 46 şi 47 în topul mondial. Creşterea celor de la Mercedes are la bază succesul înregistrat pe pieţele din China, Brazilia şi Rusia, plus succesul noii generaţii E Class. Până acum Mercedes-Benz ocupând locurile 3-4 în clasamentul auto. BMW nu are motive de îngrijorare, se află într-o perioadă în care se schimbă generaţiile, specialiştii susţin că este una dintre cele mai sănătoase companii. După doi ani de absenţă, Volkswagen revine în Top 10, cu o valoare estimată la 6 miliarde USD. Anul trecut, valoarea companiei fiind evaluată la 5,1 miliarde. Diesel Gate încă atârnă greu de centura constructorului german.

Tesla a ajuns la o valoare de 9,4 miliarde, o creştere uriaşă devaloare, anul trecut fiind evaluată la 5,9 miliarde. Ocupă locul 8 în clasament, fiind în spatele celor de la Audi care sunt evaluaţi la 9,6 miliarde – o creştere de 3% comparativ cu 2017. Creşterea celor de la Tesla are în spate atât lansarea noului Model 3, dar şi faptului că lumea priveşte cu simpatie această companie.

Top 10 cele mai valoroase mărci auto

1. Toyota $29.99 (36) +5

2. Mercedes $25.68 (46) +9

3. BMW $25.62 (47) +4

4. Ford $12.74 (96) -2

5. Honda $12.70 (97) +4

6. Nissan $11.43 (*) +1

7. Audi $9.63 (*) +3

8. Tesla $9.42 (*) +60

9. Maruti Suzuki $6.38 (*) --

10. Volkswagen $5.99 (*) --

Sursă: Automotive News Europe