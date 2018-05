Test Drive Renault Kadjar 1.6 dCi 130CP Zen Energy X-Tronic

Un test în care am dorit să vedem cât de amabil este acest model cu portofelul în viaţa de zi cu zi, dar mai ales să vedem dacă noua cutie automată cu variaţie continuă, X-Tronic, este o opţiune de bifat sau nu.

Până acum, Kadjar putea fi comandat cu o cutie automată cu dublu ambreiaj, unitatea EDC, dar doar cu motorizarea 1.5 dCi. Cei care doreau mai mult, spre exemplu 1.6 dCi, aveau doar opţiunea unei cutii manuale. De acum, propulsorul de 130 CP şi 320 Nm poate fi asociat cu o cutie CVT cu 7 rapoarte predefinite. O unitate folosită atât de Nissan, din zestrea căruia a fost împrumutată, dar şi pe noul Koleos.

Lucrurile nu diferă cu nimic de experienţa dintr-un Koleos, noua cutie te duce cu gândul mai mult la o unitate automată clasică decât la una cu variaţie continuă. Schimbări lini, aproape insesizabile în cazul unui condus normal, mici ”ezitări” poţi acuza în cazul unui kickdown, când cutia parcă zăboveşte ceva cam mult sus în ture.





Este şi o mică iluzie aici, venită din rutina utilizării unei cutii cu rapoarte clar definite, aici cutia lucrează continuu, variind raportul de transmisie în permanenţă. Din perspectiva confortului în utilizarea cotidiană, cutia primeşte o bilă albă. Poţi folosi şi grila manuală a cutiei pentru selectarea unui raport, lucru care îţi permite la nevoie să apelezi şi la frâna de motor. Despre etajare nu putem vorbi, pentru că unitatea variază continuu raportul.

Cum multe alte noutăţi nu avem de raportat la cest model, am vrut să vedem cât de repede descoperim ”firescul” acestui mariaj motor-cutie, şi cum se reflectă în viaţa de zi cu zi în trafic urban. Fără un prea mare efort, am coborât consumul sub 6 litri. Un detaliu care joacă în favoarea cutiei, cu o unitate manuală, probabil am fi ajuns mai greu la ceastă valoare.





Viaţa la bordul lui Kadjar este agreabilă, o suspensie peste media clasei, un interior orientat spre confort, spaţiu... poate ne-am fi dorit ceva mai multă culoare. Chiar dacă vorbim despre o tracţiune faţă, Kadjar oferă prin intermediul sistemului XMOD trei moduri de rulare, opţiune care îţi oferă mai multă libertate de exprimare dacă suprafaţa de rulare devine dificilă.





Fişă tehnică – Renault Kadjar 1.6 dCi 130CP Zen Energy X-Tronic

Motor – turbo, L4, 1.598 cmc, 130 CP @ 4.000 rpm, 320 Nm@1.750 rpm. / Transmisie – cutie automată cu variaţie continuă, 7 trepte predefinite, tracţiune faţă / Performanţe – 189 km/h v.max, 0-100 km/h în 11,1 secunde / Portbagaj – 472 litri / Rezervor – 55 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.449/ 1.836/ 1.607, ampatament – 2.646 / Consum urban declarat – 5,4 litri/ 100 km / Consum urban în test – 5,8 litri/ 100 km / Preţ de bază – 23.500 euro