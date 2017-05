Test Drive Citroen C3 1.6 BlueHDi

Acum ceva ani, nu erau mulţi care ar fi pariat pe Grupul PSA. Astăzi, acelaşi Grup PSA are în portofoliu marca Opel, dă vigoare noii mărci DS cu lansarea modelului DS7 Crossback, în motorsport lucrurile stau excelent... este unul din grupurile virile din peisajul auto.

Citroen C3 a debutat în 2002, şi a însemnat pentru constructorul francez peste 3,6 milioane modele comercializate.

Noul C3 abandonează idea de subcompactă clasică pentru că introduce în ecuaţie puţin crossover, creativitate, nonconformism, tehnologie... ingrediente care contribuie semnificativ la un plus de sex-appeal.

Din punct de vedere al designului... nu poţi spune despre C3 că îţi este indiferent. Personal, apreciez orice caroserie care aduce un plus de culoare şi formă în orice clasă, iar C3 are destule de oferit. Iar plusul de testosteron indus de aerul de crossover face bine unui model de clasă mică.

Dacă exteriorul poate fi considerat controversat de către o anumită parte a audienţei, la interior sunt puţini cei care îşi vor antrena sprâncenele. Tema este preluată de la C4 Cactus. O planşă de bord minimalistă, cu un display central care înglobează atât accesul la sistemul infotainment cât şi la informaţiile computerului de bord. Mici sincope ergonomice pe alocuri, spre exemplu am fi preferat un buton clasic pentru dezactivarea funcţiei start/ stop şi nu navigarea prin meniul tabletei centrale. Dar în acelaşi timp am apreciat faptul că sistemul dispune de funcţia Apple CarPlay şi Android Auto. Conectarea unui telefon, utilizarea navigaţiei, iniţierea de apeluri, chiar şi citirea sms-urilor... sunt parte din ceea ce găseşti la bordul lui C3 prin simpla conectare a telefonului prin cablu USB.

Maşina este dotată, în premiera mondială, cu sistemul CitroënConnectedCam™, o cameră HD integrată care permite distribuirea fotografiilor şi a videoclipurilor realizate în timpul călătoriei pe reţelele de socializare. Trebuie doar să-ţi instalezi aplicaţia Connected CAM Citroen pe telefon.

Un interior surprinzător de spaţios pentru un model de clasă mică, cu nişte scaune faţă extrem de pitoreşti, unele care îţi aduc aminte de fotoliile din sufragerie şi care oferă un confort similar. Citroen plusează cu texturi şi culori noi la interior, combinaţii care fac habitaclul mai luminos şi vesel, cel puţin asta am găsit noi la modelul testat. Mai trebuie să ţineţi cont de faptul că maşina oferă şi un portbagaj de 300 litri.

Noi am avut la test un model echipat cu propulsorul 1.6 HDi care dezvoltă 99 CP la 3.750 rpm şi un cuplu motor de 254 Nm la 1.750 rpm. Un propulsor suficient de viril pentru cele 1.165 kg ale maşinii. Cu o uşoară lipsă de vlagă la turaţii joase, în zona de 1.500 rpm, dar recuperează extrem de repede. Unul din atuurile sale este consumul de carburant, în regim urban, mai mult de 7,2 litri, maşina noastră de test nu a vrut să consume. Extraurban... cu o lejeritate dezarmantă am obţinut un consum de 3,6 litri, ceea ce nu este departe de cei 3,2 litri anunţaţi de constructor. C3 propune o suspensie orientată spre confort, adică nu este o maşină care se adresează celor de vor să ”consume” adrenalină. O suspensie mai moale care aduce cu ea şi ceva mai mult ruliu pe viraje. Direcţia vine cu o asistare variabilă, în funcţie de viteza de rulare. La viteze mici în mediul urban este foarte uşoară, şi devine mai fermă pe măsură ce creşte viteza. Puterea este trimisă la puntea faţă via o cutie manuală cu 5 trepte, singurul minus al cutiei fiind timoneria pe care ne-am dori-o ceva mai compactă.

Citroen C3 plusează cu opţiuni bogate de personalizare, iar acestea vizează atât exteriorul cât şi interiorul. Airbump, semnătura grafică care a debutat pe C4 Cactus este prezentă şi pe C3. Suprafaţa Airbump este formată din 6 capsule umplute cu aer poziţionate în zona inferioară a portierei, zonă expusă în aglomeraţiile urbane contactelor... fie că vorbim de portierele deschise neglijent de alţi conducători auto, fie de mici incidente de genul ”găsită în parcare” sau al copiilor care se joacă pe lângă maşini.

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – 1.6 BlueHDi 100 S&S BVM

Motor – turbo diesel, L4, 1.560 cmc, 99 CP@3.750 rpm, 254 Nm@1.750 rpm. / Transmisie – cutie manuală 5 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 188 km/h v. max, 0-100 km/h în 10,6 secunde / Portbagaj – 300 litri / Rezervor – 42 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 3.996/ 1.749/ 1.474, ampatament – 2.539 / Consum mediu declarat – 3,7 litri/ 100 km / Consum în test – 5,4 litri/ 100 km / Preţ de bază – 11.700 euro

Plus

Designul exterior şi aerul cald de la interior sunt atuurile lui C3. Nici plusul de tehnologie nu te poatel lăsa indiferent

Minus

Nimeni nu s-ar supăra dacă ar primi o cutie cu o timonerie mai precisă, iar suspensia spate nu iubeşte anumite denivelări, cum ar fi limitatoarele de viteză.