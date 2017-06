Test Drive BMW 540i xDrive - Aproape de perfecţiune

S-a ajuns la a şaptea generaţie BMW Seria 5. Un model care preia de la Seria 7 tema estetică, şi în mod subiectiv, afirm că arată mai bine acest G30 decât o seria 7.Noua generaţie a crescut uşor în dimensiuni, a scăpat de nişte kilograme, în medie este mai uşor cu 100 kg, şi se laudă cu un coeficient aerodinamic de doar 0,22 Cd.

Este o maşină care îşi etalează complet prestanţa atunci când este admirată pe viu, în imagini parcă este estompată puţin din eleganţa şi rafinamentul liniilor. Atenţie, este un model sensibil la personalizare, iar aici BMW stă bine, atât de bine că te poţi rătăci în lista de opţionale.

Noua Seria 5 este dovada că automobilul s-a transformat în ceva mult mai complex decât o masă de metal care trebuie ghidată de cel de la volan.

În primul rând interiorul te impresionează prin calitatea materialelor şi atenţia asamblării. Am găsit detalii care m-au trimis cu gândul la Rolls Royce. Creşterea în dimensiuni se simte şi la interior, noul 5 este mai generos la interior, în special cu pasagerii din spate. Chiar dacă unii vor acuza o senzaţie puternică de deja-vu la interior, personal am apreciat familiaritatea planşei de bord care nu m-a aruncat în crisparea de a încerca să memorez poziţii noi pentru comenzi. Aşadar o planşă de bord nouă, una care epatează cu un display central de 26,04 cm care aduce o nouă grupare a informaţiilor afişate. Sistemele automobilului pot fi operate prin controlerul de pe tunelul median, touchscreen, comenzi vocale sau prin gesturi, ca la noul BMW Seria 7. Noi acordăm o notă maximă noului head-up display integral color cu o suprafaţă de proiectare mai mare cu 70%. Extrem de odihnitor la drum lung pentru că informaţiile sunt uşor de observat. De ce am spus că noul BMW Seria 5 este mult mai mult decât o maşină? Pentru că tehnologia BMW ConnectedDrive extinsă, care include BMW Connected Onboard îţi permite accesul la servicii precum On-Street Parking Information (OSPI / informaţii pentru parcat stradal) şi ParkNow ajută utilizatorii să caute un loc de parcare. Sincronizare a calendarului, a e-mailurilor şi a contactelor prin intermediul Microsoft Exchange.

Am testat versiunea 540i xDrive, un model care la prima vedere poate speria. Sub capotă un propulsor de 3 litri cu şase cilindri în linie care dezvoltă 340 CP între 5.500 şi 6.500 rpm şi un cuplu motor de 450 Nm între 1.380 şi 5.200 rpm. Nu mai este un secret că BMW reuşeşte performanţa de a oferi cele mai bune pachete propulsor – cutie de viteze. Cutia automată cu 8 trepte lucrează senzaţional, iar aici contribuie şi noua funcţie dezvoltată de BMW – schimbarea treptelor de viteză este asistat şi de datele oferite de sistemul de navigaţie şi informaţiile primite de la senzorii de înclinare. Maşina pregăteşte, în funcţie de stilul de condus, treapta optimă pentru negocierea unui viraj, coborârea unei pante sau urcarea uneia. Mai adăugăm şi eficienţa sistemului xDrive şi obţinem o maşină care deşi are mai bine de 200 CP în minus decât un M5, ajunge la 100 km/h doar cu 0,4 secunde mai târziu. Impresionant! Direcţia integrală o vei găsi agreabilă în mediul urban, şi puţin artificială afară. Noul BMW Seria 5 te cucereşte prin omogenitate, prin coerenţă. Este pentru prima dată când interacţionez cu un model care este atât de coerent în tot ceea ce face... şi paradoxal... noul 5 nu mai este un model care să te îmbie la ilegalităţi, ci să te bucuri de experienţa călătoriei în confort. Dinamic rămâne un reper, dar se sesizează o infuzie de puternică de confort care te izolează puţin de mediul ambiant. Noul 5 trebuie condus pentru a fi înţeles... şi nu ezitaţi să încercaţi funcţiile autonome. Chiar dacă nu sunt toate active pentru România, cele care pot fi utilizate contribuie la oferirea unei călătorii mai odihnitoare pentru cel de la volan.

Fişă tehnică – BMW 540i xDrive

Motor – turbo, L6, 2.998 cmc, 340 CP@5.500-6.500 rpm, 450 Nm@1.380-5.200 rpm. / Transmisie – cutie automată 8 trepte, tracţiune integrală / Performanţe – 250 km/h v. max, 0-100 km/h în 4,8 secunde / Portbagaj – 530 litri / Rezervor – 68 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.936/ 1.868/ 1.479, ampatament – 2.975 / Consum mediu declarat – 6,9 litri/ 100 km / Consum în test – 10,2 litri/ 100 km / Preţ de bază – 61.761 euro