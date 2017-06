Prim contact cu noua generaţie Renault Koleos

Cu prima generaţie am socializat preţ de un an de zile, în cadrul unui test de anduranţă... au trecut ceva ani de atunci. Nu am cum să raportez prima generaţie la a doua pentru că totul este nou, Renault a cumpărat coli albe şi a desenat totul de la zero.

Noul model deja este comercializat pe anumite pieţe din Asia, America de Sud, în Turcia şi Australia. Deja a ajuns şi la noi, iar preţul de bază este de 30.500 euro. Poate pare puţin cam mult, dar este vorba despre versiunea cu propulsor diesel de 2 litri care dezvoltă 175 CP şi cutia automată X-Tronic. Koleos, pe anumite pieţe este disponibil şi cu propulsorul 1.6 dCi de 130 CP, probabil, în curând va fi disponibilă şi la noi această motorizare. Pentru nivelul de echipare ZEN, acelaşi propulsor şi cutie de viteze plus tracţiune integrală veţi plăti 33.500 euro. Vârful de gamă, nivelul de echipare Intens costă la noi 37.500 euro cu TVA inclus. Acestea fiind preţurile, să vedem ce primim de aceşti bani.

O maşină care a fost desenată în acelaşi timp cu Talisman, lucru evident probabil. Este un SUV a cărui linie o găsesc atrăgătoare, dar am auzit şi voci care nu apreciază designul. Cum am mai spus, frumuseţea este în ochii privitorului, aşa că faptul că mie îmi place designul... să fie considerat un detaliu subiectiv.

Koleos joacă în segmentul D al SUV-urilor, un segment care în 2016 a reprezentat la nivel mondial o treime din totalul vânzărilor de SUV-uri, iar în Europa a adunat peste 400.000 unităţi comercializate. Este un loc unde concurenţa este destul de serioasă... întâlnim nume precum Hyundai SantaFe, Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan AllSpace, Kia Sorento... putem adăuga chiar şi o rivalitate internă – Nissan X-Trail.

O maşină care oferă un acces bun la interior, portierele au unghiuri generoase de deschidere, 70 de grade pentru cele faţă şi 77 pentru cele spate. De asemenea decuparea lor este generoasă. Un acces bun chiar dacă vorbim despre o gardă la sol de 210 mm. Un detaliu practic, portierele îmbracă şi pragul, ceea ce împiedică murdărirea acestuia şi o eventuală murdărire a pantalonilor la urcarea/ coborârea din maşină.

Un interior desenat în jurul unui ampatament de 2.705 mm. Un interior extrem de generos la capitolul spaţiu, indiferent că vorbim despre locurile faţă/ spate. În funcţie de echipare, vorbim despre ventilare/încălzire pentru locurile faţă şi încălzire pentru locurile spate. Am identificat patru sloturi USB, două pentru locurile faţă, şi două pentru cele spate.

Un sistem R-Link care de acum oferă şi funcţia Apple CarPlay sau Android Auto, adică posibilitatea de mirrorlink pe display-ul central pentru smartphone. Mai adăugăm un portbagaj de 579 litri care prin rabatarea banchetei ajunge la 1.795 litri.

Să nu trec peste sistemul audio cu 13 incinte dezvoltat special de BOSE pentru acest model... se aude bine orice armonie în maşină.

La drum... păi o suspensie bine izolată fonic, la interior nu vei fi deranjat de zgomote dizgraţioase provenite de la trenul de rulare. În funcţie de suprafaţa de rulare, vei resimţi, în funcţie de viteză, ceva zgomot de la pneuri şi aerodinamic.

Apropo de suspensie, o setare ceva mai rigidă, în niciun caz una deranjantă. Contribuie la un control bun al ruliului şi tangajului. Este un SUV care nu îşi propune să participe la probe de trial, de aici şi această calibrare. O ţinută de drum bună, atât cât am putut descoperi în Finlanda, ţară care musteşte de piloţi de raliu dar care are nişte amenzi şi limitări de viteză infernale. Un moment de sinceritate? Mai repede am mers pe o secţiune de macadam din pădurile finlandeze, decât pe autostradă unde limitata este de 120 km/h.

Propulsorul 2.0 dCi este asociat cu o cutie automată cu variaţie continuă. Uşor crispat de această soluţie... dar lucrurile au evoluat mult. Sunt extrem de rare momentele când cutia îţi aduce aminte de o unitate CVT din trecut. În 98% din timp funcţionează ca o automată clasică, are şi 7 rapoarte predefinite pentru a putea apela şi la frâna de motor... dacă vrei.

Am evadat şi în off-road, maşina se laudă cu un unghi de atac de 19 grade şi unul de degajare de 26 de grade. Se descurcă onorabil, mult peste ce va fi tentat orice proprietar să încerce în off-road. Un detaliu pozitiv, nu am auzit niciun panou la interior scârţâind sau sunete suspecte de la îmbinări.

Pe motorizarea de 2 litri şi nivelul de echipare de top, direcţia este o idee mai uşoară decât pe motorizarea 1.6 dCi, mai plăcută la drum lung. Pe un traseu mix... am predat maşina cu un consum mediu de 7,4 litri.

O maşină extrem de spaţioasă, oferă mult spaţiu. Probabil, motorizarea diesel mai mică va veni cu un preţ mai bun. O surpriză plăcută noul Koleos, şi fără plusuri gratuite date de vechea ”colaborare”. Mai multe detalii în testul din Nr.4 al Adevarul Auto.