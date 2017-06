Andreea Bănică deţine cel mai rapid model construit de BMW până în prezent: noul BMW M4 DTM Champion Edition

Andreea este una din vedetele din Romania pasionate de automobile, avand o colectie impresionanta de masini special, printre care şi două modele BMW Seria 8 850 Csi. Totodata, Andreea Banica este clienta fidela a marcii germane, aceste argumente fiind determinante pentru acordarea privilegiului de a deveni posesoarea uneia din cele 200 unitati produse la nivel mondial de BMW M GmbH. Comanda pentru acest model in octombrie 2016, imediat dupa ce acest proiect a fost anuntat de BMW M.

„Am descoperit BMW M4 GTS şi ne-a fascinat. Am dorit şi noi un exemplar special. Am aflat de BMW M4 DTM Champion Edition imeidiat după lansare şi am luat legătura cu prietenii noştri de la MHS Motors. Am descoperit că banii nu sunt suficienţi pentru a cumpăra un astfel de model, e nevoie şi de puţin noroc. Maşina a fost o surpirză pentru soţul meu şi va rămâne în familie, cadou pentru noul nostru băiat, Noah. Această ediţie limitată este cu adevărat o piesă de colecţie şi în timp va fi tot mai valoroasă. În plus, este un pretext excelent să facem cursuri de pilotaj cu Claudiu David, un lucru pe care îl planificam de multă vreme”, a declarat Andreea Bănică.

Evenimentul de predare a acetui model unicat in Romania a avut loc la showroom-ul MHS Motors din Militari, în prezenţa pilotului Claudiu David, instructor certificat BMW, unul din cei cinci „train the trainer” ai şcolii internaţionale BMW Driving Experince, cel care a prezentat automobilul noilor proprietari, cu promisiunea unui training privat pe circuit, imediat dupa înmatricularea automobilului.

Cu acordul proprietarilor, BMW M4 DTM Champions Edition va fi prezentat clienţilor şi fanilor BMW în showroom-ul MHS Motors, sâmbătă 10 iunie, în cadrul celei de-a doua ediţii BMW M Power Day, alaturi de alte modelel actuale BMW M GmbH, printre care si noul M760 Li xDrive.

Noul model BMW M4 DTM oferă o experienţă exclusivistă a condusului prin tehnologia de înaltă performanţă şi inovaţiile împrumutate din motorsport şi este dedicat performanţelor pe circuit. BMW M4 DTM este dotat cu stopuri OLED (organic LED) şi dispune de un motor cu şase cilindri în linie cu injecţie cu apă, tehnologie M TwinPower Turbo (două turbocompresoare mono-scroll, injecţie High Precision, gestiune variabilă a supapelor VALVETRONIC) şi sincronizare variabilă a arborelui cu came (Double-VANOS). Capacitatea motorului este de 2.979 cmc, cu o putere de 368 kW/500 CP la 6.250 rpm şi cuplu maxim de 600 Nm între 4.000 şi 5.500 rpm.