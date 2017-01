VIDEO Mii de oameni, în frunte cu Robert De Niro, Cher şi Alec Baldwin, au protestat la New York faţă de învestirea lui Trump

Actorul Alec Baldwin a susţinut un discurs şi l-a imitat pe preşedintele ales al SUA, Donald Trump, în timpul unui protest la New York, cu o zi înainte de învestirea lui Trump. FOTO EPA

Organizatorii au afirmat că manifestaţia va fi o dovadă de unitate şi un preludiu la ceea ce organizatorii speră să fie un week-end de proteste în toată ţara.

Mark Ruffalo, actor şi unul dintre organizatorii protestului, a declarat într-un comunicat publicat înainte de miting că “mii de new-yorkezi se unesc pentru a se apăra reciproc, aşa cum vom face în fiecare zi pentru a apăra valorile pe care le preţuim – pentru a lupta pentru asistenţă medicală, justiţie, drepturile imigranţilor şi combaterea schimbării climatice”.

În timp ce Trump asculta un concert pe National Mall, din Washington, la care au luat parte artişti precum The Piano Guys, vedete pe YouTube, şi percuţionistul DJ Ravidrums, Robert DeNiro a vorbit în faţa manifestanţilor de la New York pentru a ironiza obiceiurile lui Trump pe Twitter, sub privirile lui Cher şi Ruffalo.

Ceva mai târziu, Alec Baldwin l-a imitat pe Trump, glumind că se îndreaptă spre Consulatul rus. El a îndemnat apoi la o 100 de zile de opoziţie.