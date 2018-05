Trump îi enervează pe francezi: sugerează că atacurile teroriste de la Paris ar fi putut fi evitate dacă oamenii ar fi avut arme

El a imitat teroriştii care chemau şi împuşcau pe rând victimele, spunând „Boom! Treci aici!” şi a folosit mâna pentru a imita gestul unei puşti care trage.

„Franţa are printre cele mai stricte legi privind armele din lume. Nimeni nu are arme in Paris şi cu toţii ne amintim că peste 130 de persoane au fost omorâte şi altele au fost rănite într-un mod oribil. Aţi observat că nimeni nu vorbeşte despre ei?”, a declarat Trump.

„Dacă un angajat sau măcar un patron ar fi avut o armă sau dacă măcar o persoană din această încăpere ar fi fost acolo cu o armă, ţintită în direcţia opusă, teroriştii ar fi fugit sau ar fi fost împuşcaţi”, a adăugat el.

Ministerul de Externe al Franţei a cerut ca victimele să fie respectate.

„Franţa îşi exprimă dezaprobarea fermă faţă de comentariile preşedintelui Trump privind atacurile de pe 13 noiembrie 2015 din Paris şi cere ca memoria victimelor să fie respectată”, a comunicat ministerul.

Francois Hollande, cel care era preşedinte la momentul atacurilor, a declarat că afirmaţiile lui Trump sunt „ruşinoase” şi că „spun multe despre ce crede el despre Franţa şi valorile sale”.

Manuel Valls, prim-ministrul de la acea vreme, a postat pe Twitter un comentariu: „Indecent şi incompetent. Ce pot spune mai mult?”.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a afirmat pe Twitter că felul în care Trump a descris atacurile din 2015 este „dispreţuitor şi nedemn”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron nu a comentat deocamdată afirmaţiile lui Trump.