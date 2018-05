The Observer: „Trump a angajat o firmă de spionaj israeliană pentru a compromite diplomaţii lui Obama care au negociat acordul  cu Iranul”

Preşedinte american Donald Trump a angajat o agenţie de spionaj privată din Israel pentru a orchestra o campanie "murdară" împotriva unor oameni cheie din administraţia Obama care au negociat acordului nuclear cu Iran, scrie „The Observer“.

Oameni din tabăra lui Donald Trump au contactat anchetatorii privaţi în luna mai a anului trecut pentru a-l „murdări“ pe Ben Rhodes, unul dintre consilierii de vârf pe probleme de securitate naţională ai fostului preşedinte American Barack Obama. Vizat de acest plan elaborat ar fi fost şi Colin Kahl, asistent al fostului lider de la Casa Albă, notează publicaţia britanică.

Atacul murdar al lui Trump asupra moştenirii lui Obama arată o ură pură pentru înţelegerea cu Iranului.„Acestea sunt afirmaţii extraordinare şi îngrozitoare, dar care ilustrează, de asemenea, un nivel înalt de disperare al lui Trump şi al preşedintelui israelian Benjamin Netanyahu, prin care nu neapărat că încearcă să discrediteze înţelegerea, ci să îi submineze pe cei care s-au ocupat de încheierea acestui acord”, a declarat Jack Straw, fost ministru de Externe britanic , care a depus eforturi pentru limitarea programului de arme al Iranului.

Un fost diplomat britanic de rang înalt, cu o experienţă vastă în negocierea acordurilor internaţionale de pace, care a solicitat anonimatul, a declarat că „este de-a dreptul scandalos să faci asta. . Principala idee a negocierilor era tocmai să nu se recurgă la jocuri murdare precum acesta,“, a spus diplomatul.

Sursele Observer arată că anchetatorii contractaţi de agenţia privată de spionaj au primit misiunea de a analiza vieţile şi carierele politice ale celor doi oameni de încredere ai lui Obama, cât şi pe a vicepremierului Joe Biden.

Între altele, au fost interesaţi de relaţiile personale ale acestora, dacă aveau legături de prietenie cu persoane care fac lobby pentru Iran şi dacă au beneficiat de pe urma acordului de pace, la nivel profesional sau personal.

Acestora li s-ar mai fi spus şi să ia legătura cu americani de origine iraniană influenţi, cât şi cu jurnalişti de la New York Times, televiziunea MSNBC, Atlantic, Haaretz, care au luat adesea legătură cu Rhodes şi Kahl, pentru a descoperi dacă cei doi apropiaţi ai lui Obama au încălcat în vreun fel protocoalele, oferindu-le informaţii clasificate.

Sursele au confirmat că reprezentanţii lui Trump s-au ocupat de acest caz, alături de detectivii privaţi, dar nu este clar cât de departe au mers, notează The Observer.

„N-am ştiut nimic despre asta, deşi din păcate nu sunt surprins. Aş spune că să cauţi ceva murdar din trecutul cuiva care şi-a exercitat atribuţiie profesionale dintr-o poziţie oficială la Casa Albă, este ceva ce ar face un regim autoritar”, a spus Ben Rhodes.

Contactat de presă, purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate de la Casa Albă a precizat că nu va face niciun comentariu.

Publicaţia The New Yorker scrie că angajaţi ai firmei israeliene au folosit identităţi false pentru a afla informaţii compromiţătoare despre oficiali ai administraţiei Obama care susţineau acordul nuclear cu Iranul, scrie The New Yorker, citată de news.ro.





Publicaţia relatează cazul lui Ann Norris, fost oficial al Departamentului de Stat, căsătorită cu Ben Rhodes, şi pe cel al soţiei consilierului de politică externă al adinistraţiei Obama Colin Kahl, Rebecca, ambele fiind abordate printr-un e-mail de persoane diferite, în ambele cazuri, abordările fiind considerate ciudate.





În iunie 2017, Ann Norris, care este căsătorită cu Ben Rhodes, fost consilier de politică externă şi susţinător al acordului nuclear cu Iranul, a fost abordată de o femeie care s-a prezentat ca fiind Eva Novak şi care a susţinut că lucrează pentru o companie cinematografică din Londra interesată să realizeze un film despre "vieţile personale ale oficialilor guvernamentali care pot influenţa pacea sau războiul" în perioade de crize geopolitice, inclusiv "negocieri nucleare cu un stat ostil". Norris a susţinut că solicitarea i s-a părut bizară şi că nu i-a dat curs.





Rebecca Kahl a fost abordată tot pe mail, cu aproximativ o lună înaintea lui Norris, de către o femeie care a spus că se numeşte Adriana Gavrilo şi că este reprezentant al unei firme din Londra care vrea să lanseze o iniţiativă privind educaţia şi viza şcoala la care învăţa fiica cuplului Kahl şi la care Kahl făcea voluntariat. Deşi s-a oferit să discute cu staff-ul şcolii, Gavrilo a insista să vorbească doar cu ea, iar Kahl a susţinut că s-a simţit cumva vizată şi a întrerupt corespondenţa.





Conform The New Yorher, Eva Novak şi Adriana Gavrilo s-au dovedit a fi identităţi false, paginile lor de Linkedin prezentând o femeie blondă, slabă, care spune că este vorbitor fluent al limbii sârbe, iar după ce a fost contactată firma Black Cube, contul lui Novak a fost şters. Mai mult, nici cele două adrese de mail nu funcţionau şi nici la nunărul de telefon indicat de Novak nu răspundea nimeni. Nici companiile la care acestea au spus că lucrează , cu adrese în clădiri de birouri, nu păreau să fi funcţionat niciodată acolo.