Serviciile secrete americane, depăşite de stilul de viaţă al familiei Trump

Potrivit Washington Post, serviciile însărcinate cu protecţia clanului Trump au anunţat că se simt depăşite de stilul de viaţă al membrilor acestuia şi au cerut sporirea bugetului cu 60 de milioane de dolari pentru anul viitor.

Serviciile americane vor 27 de milioane de dolari în plus pentru a asigura paza la Turnul Trump din New York, unde locuiesc Prima Doamnă şi Donald jr., în vârstă de 11 ani. De asemenea, ele mai vor 33 de milioane de dolari în plus pentru acoperirea cheltuielilor legate de călătoriile „preşedintelui, vicepreşedintelui şi şefilor de stat străini aflaţi în vizită“ în Statele Unite.

Însă Oficiul pentru Management şi Buget, organizaţia care îl ajută pe preşedinte să pregătească şi să verifice bugetele anuale, au respins această solicitare. În aceste condiţii, serviciile secrete ar putea reduce bugetele altor operaţiuni, cum ar fi cele legate de exploatările şi dispariţiile de minori, atacuri cibernetice şi fraude, pentru a compensa şi a nu se simţi nepregătite.

Washington Post a publicat acest articol în contextul în care există numeroase întrebări asupra vizitelor lui Donald Trump la reşedinţa sa de vacanţă din Mar-A-Lago (Florida). Potrivit presei de peste Atlantic, Trump s-a deplasat la „Casa Albă din Sud“ de cel puţin cinci ori de la învestitura sa, care a avut loc acum două luni, iar aceste călătorii i-au stors pe contribuabilii americani de de trei milioane de dolari.

„Preşedinţii călătoresc mereu“, le-a răspuns purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, celor care s-au arătat nemulţumiţi de aceste costuri.