Premiile Pulitzer 2017: Jurnalistul celebru pentru reportajele care l-au vizat pe Trump în campanie, premiat la categoria „Jurnalism naţional“

Tabloidul New York Daily News şi platforma online ProPublica au câştigat, ex aequo, premiul Pulitzer pe 2017 pentru Serviciu Public, graţie unor anchete despre abuzurile comise timp de mai multe decenii de Departamentul de Poliţie din New York, ce au vizat evacuarea din locuinţele lor a unor persoane sărace, aparţinând în principal minorităţilor, din cauza unor presupuse activităţi ilegale, au anunţat, luni seară, reprezentanţii Comitetului Pulitzer, care decernează aceste distincţii, informează Reuters.

Premiile Pulitzer sunt cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american şi sunt atribuite în fiecare an de Universitatea Columbia din New York începând din 1917.

Premiile Pulitzer din acest an au fost atribuite în contextul în care redacţiile de pe întregul teritoriu al Statelor Unite se confruntă cu provocări tot mai mari, iar presiunile financiare ”secătuiesc” multe dintre companiile din presă de resursele de care au nevoie pentru a produce un jurnalism de calitate. Premiile Pulitzer din 2017 au fost anunţate, de asemenea, într-o perioadă în care administraţia Trump a adoptat o atitudine vizibil ostilă faţă de multe companii media - preşedintele Donald Trump spunând la un moment dat că redacţiile de ştiri reprezintă ”inamicul poporului american”.

New York Daily News, un tabloid din New York, şi ProPublica, o platformă online specializată în jurnalismul de investigaţie, au câştigat în acest an, ex aequo, premiul Pulitzer atribuit la categoria ”Serviciu Public” (”Public Service”).

Ancheta lor, ce a implicat examinarea unui număr de peste 1.100 de cazuri de abateri comportamentale, a descoperit că Departamentul de Poliţie din New York a vizat în mod aproape exclusiv locuinţele şi magazinele din comunităţile minorităţilor. Ancheta celor două publicaţii a determinat Primăria din New York să reexamineze legea referitoare la abaterile de comportament şi să implementeze o serie de reforme legale, precizează The New York Times.

Cotidianul The New York Times deţine recordul de premii Pulitzer câştigate până la ediţia din acest an, cu 119 trofee, şi a primit în 2017 alte trei distincţii, impunându-se la categoriile ”Fotografie Breaking News” (”Breaking News Photography”), ”Cronică” (”Feature Writing”) şi ”Jurnalism internaţional” (”International Reporting”).

Daniel Berehulak a câştigat premiul Pulitzer la categoria ”Fotografie Breaking News” (”Breaking News Photography”) cu o imagine ce a surprins violenţele dintr-o campanie electorală din Filipine. C.J. Chivers s-a impus la categoria ”Cronică” (”Feature Writing”) cu un material despre un tânăr veteran al războiului din Afganistan diagnosticat cu sindromul de stres posttraumatic. Jurnaliştii de la The New York Times au fost recompensaţi la categoria ”Jurnalism internaţional” (”International Reporting”) pentru o serie de reportaje despre eforturile făcute de preşedintele Vladimir Putin pentru a spori influenţa Rusiei în străinătate.

Daniel Berehulak a câştigat premiul Pulitzer şi în urmă cu doi ani, însă la categoria ”Fotoreportaj” (”Feature Photography”), cu o serie de portrete emoţionante, care au descris răspândirea virusului Ebola în Africa de Vest.

Charleston Gazette-Mail a primit premiul Pulitzer pentru ”Jurnalism de investigaţie” (”Investigative Reporting”) cu un text despre utilizarea pe scară tot mai largă a analgezicelor în West Virginia.

David A. Fahrenthold de la The Washington Post s-a impus la categoria ”Jurnalism naţional” (”National Reporting”) cu un material despre fundaţia de caritate a preşedintelui Donald Trump.

Cotidianul East Bay Times din Oakland, California, a fost recompensat la categoria ”Breaking News” pentru modul în care a relatat incendiul ce a cuprins în decembrie 2016 ”Ghost Ship”, un fost depozit transformat într-un centru dedicat artelor, în urma căruia 36 de persoane şi-au pierdut viaţa, în timpul unei petreceri. Cotidianul californian a prezentat o serie de materiale care au demonstrat deficienţele administrative ale municipalităţii, care au dus la producerea tragediei.

Criticul de teatru Hilton Als de la The New Yorker a câştigat premiul Pulitzer la categoria ”Critică”. Acesta este al doilea an consecutiv când cotidianul The New Yorker se impune la această categorie, după victoria repurtată în 2016 de Emily Nussbaum.

Premiile Pulitzer, înfiinţate în 1917 prin testamentul jurnalistului şi editorului Joseph Pulitzer, un pionier al presei din Statele Unite ale Americii, sunt atribuite în 21 de categorii.

Aceste trofee, acordate de Universitatea Columbia din New York, recompensează excelenţa în categorii diverse, de la ”Breaking news” la articole care se înscriu în sfera ”Serviciilor publice” şi până la ”Fotoreportaj”. În plus faţă de premiile jurnalistice, organizatorii atribuie premii şi în alte domenii, precum ”Ficţiune”, ”Istorie”, ”Dramaturgie” şi ”Muzică”.

Câştigătorii sunt selectaţi de un comitet independent, ai cărui membri trebuie să aleagă din peste 2.500 de propuneri în categoriile aferente acestor trofee. Comitetul Pulitzer, alcătuit din 19 membri - foşti câştigători, jurnalişti de marcă şi profesori de jurnalism -, dispune şi de opţiunea de a nu atribui niciun premiu în anumite categorii.

Câştigătorii premiilor Pulitzer din 2017 au fost anunţaţi printr-o conferinţă de presă ce a avut loc, luni, la ora locală 15.00 (19.00 GMT), la Universitatea Columbia din New York, a cărei Facultate de Jurnalism a fost înfiinţată tot prin testamentul lui Joseph Pulitzer, publisherul cotidianului New York World şi al altor ziare americane, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Prin testamentul său, Joseph Pulitzer a donat fonduri pentru atribuirea premiilor şi a numit Universitatea Columbia în calitate de administrator al acestor distincţii jurnalistice.

Lista completă a câştigătorilor premiilor Pulitzer 2017:

Servicii Publice (Public Service) - New York Daily News şi ProPublica

Breaking News - East Bay Times

Jurnalism de investigaţie (Investigative Reporting) - Eric Eyre de la Charleston Gazette-Mail

Jurnalism analitic (Explanatory Reporting) - Consorţiul internaţional de jurnalişti de investigaţie, McClatchy şi Miami Herald

Jurnalism local (Local Reporting) - The Salt Lake Tribune

Jurnalism naţional (National Reporting) - David A. Fahrenthold de la The Washington Post

Jurnalism internaţional (International Reporting) - The New York Times

Cronică (Feature Writing) - C. J. Chivers de la The New York Times

Comentariu (Commentary) - Peggy Noonan de la The Wall Street Journal

Critică (Criticism) - Hilton Als de la The New Yorker

Editorial (Editorial Writing) - Art Cullen de la The Storm Lake Times

Caricatură (Editorial Cartooning) - Jim Morin de la Miami Herald

Fotografie Breaking News (Breaking News Photography) - Daniel Berehulak

Fotoreportaj (Feature Photography) - E. Jason Wambsgans de la Chicago Tribune

Arte

Ficţiune (Fiction) - ”The Underground Railroad”, de Colson Whitehead

Teatru (Drama) - ”Sweat”, de Lynn Nottage

Istorie (History) - ”Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy”, de Heather Ann Thompson

Biografie sau autobiografie (Biography or Autobiography) - ”The Return: Fathers, Sons and the Land in Between”, de Hisham Matar

Poezie (Poetry) - ”Olio”, de Tyehimba Jess

Nonficţiune (General Nonfiction) - ”Evicted: Poverty and Profit in the American City”, de Matthew Desmond

Muzică (Music) - ”Angel's Bone”, de Du Yun