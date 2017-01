Procurorii americani au inculpat două rude ale fostului secretar general al ONU, Ban Ki-moon, într-un dosar de corupţie

Joo Hyun Bahn, broker imobiliar din New York şi nepotul lui Ban Ki-moon, şi tatăl său, Ban Ki-sang, fratele lui Ban Ki-moon, care a fost director al companiei sud-coreene de construcţii Keangnam Enterprises Co Ltd, au fost puşi sub acuzare la Tribunalul Federal Manhattan.

Instanţa l-a inculpat şi pe Malcolm Harris, consultant de armă şi modă şi blogger, care i-ar fi înşelat pe Bahn şi pe tatăl său, susţinând că este agent al oficialului, numai pentru a fura banii de mită.

Bahn, un cetăţean sud-coreean care locuieşte la New Jersey, a pledat nevinovat în instanţă, unde un procuror a cerut fără succes respingerea eliberării bărbatului de 38 de ani în schimbul unei cauţiuni de 250.000 de dolari, pentru că riscă să fugă.

Nici Harris, în vârstă de 52 de ani, originar din New York, nici Ban Ki-sang, în vârstă de 69 de ani, din Seul, nu au fost arestaţi.

Potrivit actului de acuzare, compania Keangnam s-a confruntat cu o criză de lichidităţi, iar Ban Ki-sang a aranjat ca firma să îl angajeze pe fiul său pentru a negocia o refinanţare a proiectului Landmark 72, din Hanoi, a cărui construcţia costase deja peste un miliard de dolari.

În martie 2013, Bahn, care nu avea nici un fel de experienţă privind astfel de afaceri, l-a întâlnit pe Harris printr-o cunoştinţă. Harris a susţinut că poate să îl ajute prin relaţiile sale, care ar fi inclus membri ai unei familii regale din Orientul Mijlociu, se arată în actul de acuzare.

În urma discuţiilor cu Harris, Bahn şi Ban Ki-sang au fost de acord, în aprilie 2014, să plătească o mită de 500.000 de dolari imediat şi încă două milioane de dolari la încheierea contractului de vânzare a proiectului către investitori din Orientul Mijlociu.

Însă Harris nu avea relaţiile pe care le-a invocat şi a furat cei 500.000 de dolari, pe care i-a cheltuit, printre altele, pentru închirierea unui apartament de lux în cartierul Williamsburg din New York.

Pe măsură ce criza de lichidităţi de la Keangnam s-a accentuat, Bahn – care a crezut că a fost dată mita şi că totul se va rezolva – a plănuit să păcălească atât creditorii, cât şi conducerea companiei că un fond suveran bogat este pe punctul de a cumpăra Landmark 72.

Însă acordul nu s-a materializat, iar societatea Keangnam a fost dată în judecată de creditori.

Acuzaţiile au fost formulate după ce Ban Ki-moon s-a retras din funcţia de secretar general al ONU, pe 31 decembrie 2016.

Fost ministru de Externe al Coreei de Sud, Ban ar urma să intre în cursa pentru a deveni următorul preşedinte al ţării sale.

Un purtător de cuvânt al fostului secretar general a declarat că acesta este “surprins” de dosar şi nu are nicio informaţie privind afacerea.