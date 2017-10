Luare de ostatici în Toronto. Poliţia a închis o stradă principală

Conform primelor informaţii, suspectul a intrat într-un magazin unde se comercializează marijuana şi a reţinut o persoană, ameninţând-o cu o armă. Autorităţile au închis o arteră a străzii King Street West, aflată în centrul oraşului.

David Hopkinson, reprezentantul poliţiei, a precizat că forţele de ordine au primit un apel la 13.02 (ora locală) şi că au ajuns la faţa locului trei minute mai târziu.

„De când am ajuns, am încercat să ţinem situaţia sub control” a adăugat poliţistul, citat de The Star.

Un martor la faţa locului a declarat că între timp a apărut un negociator care a strigat de mai multe ori - „Toată lumea din interior să iasă pe uşa din faţă. Nu o să fiţi răniţi”. Între 30 şi 40 de ofiţeri au încojurat clădirea.