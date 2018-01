Consiliul de Securitate al ONU discută astăzi situaţia din Siria, după intervenţia militară a Turciei VIDEO

Diplomaţi acreditaţi la ONU spun că discuţiile cu uşile închise au fost convocate la cererea Franţei, urmând să mai fie examinată şi campania militară a guvernului sirian contra opoziţiei din câteva provincii.

Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a declarat că ţara sa este profund îngrijorată de „degradarea brutală a situaţiei” din Afrin, unde se estimează că aproximativ 20 de oameni au fost ucişi în primele 24 de ore ale operaţiunii turce, care a început pe 20 ianuarie.

Jean-Yves Le Drian a condamnat bombardamentele efectuate de către regimul sirian în provincia Idlib şi a solicitat accesul imediat pentru asistenţa umanitară în provincia estică Ghouta, întrucât 400.000 de persoane se confruntă cu o situaţie critică.

Primele pierderi pentru turci Unităţile Populare de Protecţie( YPG) au distrus cinci vehicule blindate ale armatei turce, potrivit agenţiei kurde Firat. Aceasta a difuzat imagini video luate în preajma localităţii Kurdo din districtul Bilbile, provincia Afrin. Alte patru blindate , potrivit aceleiaşi surse, au fost distruse în apropiere de Dikmetash şi Tal Rifat. În zonă, transmite agenţia, au loc lupte grele între părţile beligerante. Miliţiile kurde anunţă, de asemenea, moartea a patru militari turci şi 10 membri ai formaţiunilor aliate ale Ankarei, Armata Siriană Liberă.

Turcia a lansat atacuri aeriene şi operaţiuni militare terestre asupra poziţiilor ocupate de gruparea insurgentă kurdă Unităţile Populare de Protecţie (YPG) în regiunea siriană Afrin.

Măsura a fost luată de către regimul Recep Erdogan după ce SUA au anunţat un plan de creare a unei "forţe pentru protecţia frontierelor", în scopul apărării teritoriilor din nordul Siriei aflate sub controlul grupurilor insurgente kurde susţinute de Statele Unite. Turcia consideră grupările kurde siriene drept aliaţi ai mişcării insurgente separatiste Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat, duminică, faptul că operaţiunea militară din provincia siriană Afrin va fi încheiată "în foarte scurt timp", relatează site-ul agenţiei Anadolu.

"Forţele noastre armate vor finaliza în curând operaţiunea din Afrin ... se vor asigura că teroriştii fug din Afrin. Este o problemă naţională. Vom strivi pe oricine se va opune. Nu există compromisuri sau o toleranţă în această privinţă. În ultimii 15 ani, am tot spus <<Într-o noapte, putem ajunge prin surprindere>>. Am aşteptat, am aşteptat şi am făcut asta în cele din urmă. Avem mult mai multe lucruri de făcut", a spus Erdogan în cadrul unui discurs în oraşul Bursa.

Preşedintele Turciei a subliniat faptul că populaţia din provincia Afrin este formată din arabi (55%), kurzi (35%) şi turkmeni (6-7%).

"Acum scopul este să predăm (provincia) Afrin adevăraţilor conducători. Care este scopul nostru? Avem 3,5 milioane de cetăţeni sirieni pe teritoriile noastre. Vrem să îi trimitem înapoi în ţările lor", a mai spus Erdogan.

Potrivit armatei Turciei, oraşele Kilis şi Hatay aflate de-a lungul graniţei cu Siria sunt în raza de acţiune a grupării YPG/PYD. Gruparea kurdă ar depinde de provincia Afrin pentru a crea conexiuni către Marea Mediterană din nord-vestul Siriei.

SUA cer Turciei „să dea dovadă de reţinere“

Statele Unite ale Americii (SUA) au făcut apel la aliatul lor Turcia ''să dea dovadă de reţinere'' în Siria, unde au intrat duminică militari turci, relatează AFP şi Reuters.

''Facem apel la Turcia să dea dovadă de reţinere, să se asigure că operaţiunile sale militare sunt pe o rază de acţiune şi de o durată limitate şi să evite în mod riguros orice victimă civilă'', a declarat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert.

În comunicat se precizează că secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat la telefon sâmbătă cu omologii săi din Turcia şi Rusia, exprimându-şi preocuparea în legătură cu situaţia creată ca urmare a operaţiunii Ankarei în nordul Siriei.

Duminică, în nordul Siriei au intrat militari turci, în cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de către Ankara împotriva miliţiei kurde siriene YPG (Unităţile de apărare a poporului).

Ofensiva turcă, denumită ''Ramura de măslin'', riscă să tensioneze şi mai mult relaţiile dintre Ankara şi Washington: SUA susţin de fapt o coaliţie arabo-kurdă, din care fac parte YPG, pentru a lupta împotriva grupării Stat Islamic.

Manifestaţii pro-kurzi la Ankara şi Istanbul

Poliţia turcă a folosit duminică spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara şi Istanbul, reţinând cel puţin 12 persoane la Istanbul, relatează Reuters.

Protestatarii demonstrau împotriva operaţiunii pe care Turcia o întreprinde în provincia siriană Afrin (nord) împotriva miliţiei kurde siriene YPG, susţinută de către SUA.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior pe susţinătorii opoziţiei pro-kurde să nu protesteze faţă de operaţiunea militară turcă din Afrin, precizând că forţele de securitate vor interveni dacă ei vor încerca să demonstreze.