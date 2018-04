Astfel, joi, 22 martie, guvernul german era foc şi pară: Cancelarul Merkel semna o declaraţie europeană comună care condamna „în cei mai puternici termeni” atacul rusesc de la Salisbury.

Pe 26 martie, pîrjolul nu se domolise: guvernul german expulza patru diplomaţi ruşi.

A doua zi, însă, guvernul german făcea o descoperire majoră: nu iese fum fără foc şi nici foc fără gaz. În consecinţă, autorităţile germane aprobau discret execuţia proiectului North Stream 2 - conducta care va livra gaz rusesc, direct şi gură la gură, în Germania.

Insurecţia anti-rusă se pensiona cu onoare, după cinci zile de retorică eroică.

Execuţia conductei se va încheia spre sfîrşitul anului şi, din acel moment, 80% din importurile europene de gaz vor fi livrate prin NS2. Îmbunătăţirile se vor simţi imediat. Avînd de apăsat un singur buton şi nu mai multe deodată, Moscova va simţi că a şantaja Vestul nu mai e o potlogărie complexă ci un tabiet comod. La rîndul ei, Europa de Est, atent ocolită de conducta fermecată, va fi uşor de ţinut la picior. Nu dezagreabil, în lanţul intereselor ruseşti, ci onorabil, în lesa intereselor ruseşti transformate în interes european. Dacă eşti Europa de Est, umorul german nu se discută ci te execută.

Oficial, indignarea vest-europeană în faţa buchetului de golănii ruseşti e slobodă şi necuprinsă. Luată la bani mărunţi şi conturi mari, furia Occidentului e, mai degrabă, o ploaie de pumni aplicaţi cu mîiinile legate la spate.

Între timp, afacerile şi legăturile de bază continuă, neatinse. Nici un metru cub de gaz necumpărat. Nici un cont rusesc blocat. Nici un container de gaz lichefiat american importat.

Aşadar, după ani de asasinate experimentale, provocări militare, atacuri cibernetice în haită, modificări de frontiere, avioane civile doborîte, anexări teritoriale, oponenţi asasinaţi sau întemniţaţi şi invazii de state suverane, Rusia a fost chemată la ordine. Europa Unită a anunţat că enough is enough şi a citit sentinţa: Vladimir Putin e condamnat să pompeze gaz în neştire şi să încaseze control politic prin NS2, să organizeze Cupa Mondială la fotbal şi să emită mai departe propagandă din studiourile RT instalate la Londra. E bine că represaliile occidentale s-au oprit aici. Şi aşa, n-ar fi deloc surpinzător ca Vladimir Putin să cadă pradă depresiei.

Bilanţul accesului de demnitate rănită al UE se reduce la expulzarea a 100 şi ceva de diplomaţi ruşi. Putin a răspuns, util şi colegial, cu aceeaşi monedă. Reacţia rusească nu e un gest mecanic. Ea va convinge multă lume că ruşii au primit o lovitură grea. La rîndul lor, autorii occidentali ai planului de expulzări primesc, în dar, confirmarea că au procedat nemilos. Între timp, afacerile şi legăturile de bază continuă, neatinse. Nici un metru cub de gaz necumpărat. Nici un cont rusesc blocat. Nici un container de gaz lichefiat american importat. Nici urmă de respect pentru protestele Poloniei, Ucrainei şi ale Balticilor. Şi toată protecţia pentru companiile austriece, germane, franceze, italiene ameninţate cu sancţiuni de dictatorul Trump pentru că vor să asambleze conducta favorită a liderului ales Putin.

Să nu ne pierdem, însă, umorul. Avem la dispoziţie cazul RT - probabil, cea mai reuşită fabulă modernă asupra prostiei în variantă apoteotic occidentală.

Rusia foloseşte strălucit libertatea de expresie a societăţilor occidentale pentru a tăvăli democraţia şi libertăţile ei într-un sos de rahat şi ţicneală.

RT e un canal tv internaţional finanţat pînă la obezitate de Kremlin pentru a emite o propagandă siameză cu paranoia, din studiouri instalate la Londra, Paris şi Washington. Politicieni, jurnalişti şi alte figuri publice frustrate din toată lumea dau peste cap în fiecare seară orice scamă de bun simţ. Avionul doborît de ruşi în Ucraina? O făcătură americană. Victimele sînt bine thank you, la baze secrete americane din Oaş. Atacuri cu plutoniu şi paralizanţi chimici în Marea Britanie? Înscenări MI5, 6, 7 şi aşa mai departe ! Incendiul care a ucis 40 de copii în Siberia? Un cuţit în spatele lui Putin! Şi, oricum, evreii şi extratereştrii lucrează mînă în tentacul la planul care va dezmembra Rusia.

Situaţia RT e echivalentul unui aranjament în care Europa Liberă ar fi avut studiouri la Bucureşti, pe vremea lui Ceauşescu şi ar fi spurcat zilnic PCR. Absurd? Cu siguranţă. Dar numai retrospectiv. Acum, Rusia foloseşte strălucit libertatea de expresie a societăţilor occidentale pentru a tăvăli democraţia şi libertăţile ei într-un sos de rahat şi ţicneală. Gazdele nu au nimic de obiectat şi constată, doar, că stau excelent la capitolul toleranţă.

În acest punct, e de meditat asupra calităţii superioare a umorului sovietic în raport cu nefericitul caz şi haz german. Una din capodoperele nepieritoare ale genului relatează că: oamenii de ştiinţă sovietici au descoperit cel mai înalt pitic din lume - el trăieşte în URSS şi măsoară 1m 91. Inversiunea valorilor şi negaţia democratică a democraţiei, aşa cum sînt ele instrumentate de ruşi, trimit direct la alonja super-piticului sovietic.

După atîta distracţie ruso-germană cu Europa de Est între fălci, e de aflat un singur lucru: de ce naiba ne mai prefacem? Noi, că urmăm lumea bună a Europei pentru a deveni lumea bună a Europei. Lumea bună a Europei, că urmează principiile pe care le plimbă pe la summit-uri şi le ignoră în rest.

La 30 de ani de la marea victorie asupra răului şi nedreptăţii, îndulcim o farsă tristă. Viitorul Europei se discută amical între delegaţii care îşi au de grijă recipoc. Noi ne prezentăm cu esenţa degenerării naţionale, cu adunătura de derbedei pe care am votat-o şi adus-o la guvernare. UE e reprezentată de o trupă de ipocriţi spilcuiţi. Unde pot duce toate astea? La un socialism al moravurilor care exclude, pe motiv de populism, sincerităţile fundamentale? Mai bine fără.

S-ar putea crede că avem tot dreptul să ne facem de cap. Că se cuvine să aşteptăm momentul în care ne vom putea lepăda de valori, sub scuza lipsei de înţelegere occidentală. Ar fi să visăm la o trădare de care sîntem, demult, depăşiţi. Am pierdut pînă şi putinţa răului doctrinar. Sîntem croiţi pentru găinăriile gigantice şi atît. Să nu fim nătărăi: unul din cinci tineri au plecat din ţară. Ceilalţi patru vor trebui să care în spinare un camion de pensionari. Datele publicate în ultimele zile de Monitorul Social şi INS spun că am terminat. Nu numai evoluţia viitoare dar şi musculatura prezentă. Aşadar, nu posibila noastră alunecare în iliberalism e problema. Putem da, cel mult, o dictatură de ibric.

Chiar şi faimoasa, distinsa şi abila Unire în cuget şi simţiri europene cu Moldova e o tîmpenie de medaliat la mondialele handicapaţilor.

Pentru toţi cei ce au crezut sau mai cred în promisiunea libertăţii, problema e alta: dispariţia laşă a Occidentului în dosul unui cult care biciuie orice replică acasă dar se simte excelent în cocina rusească.

Ce putem face noi împotriva Occidentului? Asta ar fi culmea! Nu avem ce şi nu trebuie să. Oricum, Occidentul îşi e duşman îndeajuns. Dar împotriva Rusiei?

În primul rînd, să nu mai fim excesiv de proşti. Să nu mai trăncănim în spume pe tema Unirii cu Moldova. Pînă şi Dragnea, micul satrap judeţean, e, mai nou, Unionist solemn. Dezgustător! Mai bine zis, exact pe gustul Rusiei.

Chiar şi faimoasa, distinsa şi abila Unire în cuget şi simţiri europene cu Moldova e o tîmpenie de medaliat la mondialele handicapaţilor. Ne vom uni cu Moldova sub cupolă UE în ziua în care UE va fi un monstru fugărind Rusia spre Pacific. Toată lumea ştie că ziua aceea e programată imediat după Paştele Cabalinelor şi, în consecinţă, călăreşte tema Unirii în graniţele UE ca să se dea educat şi să mai consume timp. Şi, apoi, chiar trebuie să dăm din gură despre o Unire imposibilă în viitorul imediat? Cine tace sau critică e anti-basarabean sau anti-român?

Măcar atît lucru putem face: să ne păstrăm decenţa şi să nu mai livrăm Rusiei marfă pe gratis.Ar fi mult mai mult decît expulzările de diplomaţi.

În rest, Dumnezeu şi NATO să ne aibă în pază! UE are gaze şi e scutită.