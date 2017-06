Proteste în faţa sediului BBC pentru refuzul de a difuza un videoclip muzical critic la adresa premierului Theresa May

„Liar Liar GE2017” de Captain SKA, melodia în cauză, se află pe primul loc în topul cântecelor descărcate de pe Amazon în Marea Britanie şi pe locul 2 în topul iTunes al celor de la Apple, asta în ciuda faptului că nu a fost difuzat de niciun post de radio sau televiziune.

Criticând tăierile bugetare impuse de către Partidul Conservator, cântecul include segmente din discursurile Theresei May pe un refren „Ea e o mincinoasă, mincinoasă, nu poţi avea încredere în ea”.

Theresa May a convocat aceste alegeri într-o încercare de a-şi întări poziţia de negociere cu Uniunea Europeană, să câştige mai mult timp pentru a răspunde impactului economic cauzat de Brexit şi să-şi întărească şi poziţia în interiorul Partidului Conservator.

Sam Fairbairn, unul dintre organizatorii protestului, a criticat BBC-ul pentru ne-difuzarea clipului, susţinând că melodia a rezonat cu electoratul înaintea alegerilor din 8 iunie.

„Motivul pentru care această melodie are succesul pe care-l are este pentru că reflectă o stare şi o atmosferă din societate mult mai largă şi profundă decât o simplă critică a Partidului Conservator”, a afirmat acesta.

„Considerăm că BBC-ul şi celelalte canale media au datoria de a reflecta această opinie publică, lucru pe care aceştia îl refuză”.

Conducerea BBC a refuzat difuzarea acestui clip sugerând că încalcă regulile cu privire la imparţialitatea editorală.

„Noi nu cenzurăm melodii sau artişti, cu toate acestea regulile editoriale ne impun să rămânem imparţiali iar cum Marea Britanie se află acum în mijlocul unei campanii electorale acest lucru înseamnă că nu vom difuza această piesă”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Radio 1.

Alte melodii pe care BBC-ul a refuzat să le difuzeze sunt „God Save The Queen” a formaţiei punk Sex Pistols, lansată să coincidă cu aniversarea de 25 de ani de la urcarea pe tron a Reginei Elizabeta în anul 1977, şi „Ding Dong the Witch is Dead” piesa celor de la Wizard of Oz, ce a intrat în topuri în anul 2013 după decesul fostei doamne de fier, Margaret Thatcher.

Formaţia londoneză Captain SKA a declarat că toate încasările de pe urma acestei din perioada 26 mai - 8 iunie vor fi donate băncilor de alimente pentru săraci şi unei organizaţii non-guvernamentale anti-austeritate.