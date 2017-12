Oameni din Dublin: doi bărbaţi heterosexuali s-au căsătorit pentru a evita taxa pe moştenire de 50.000 de euro pentru o casă

Cei doi bărbaţi irlandezi s-au căsătorit în Dublin pentru a evita plata unei taxe de moştenire de aproape 50.000 de euro pentru o casă, potrivit publicaţiei The Guardian. Matt Murphy şi Michael O’Sullivan sunt buni prieteni şi heterosexuali, dar au decis să se căsătorească după ce şi-au dat seama ce impozit ar trebui platit pe casa pe care Murphy, în vârstă de 83 de ani, intenţioneaza să i-o lase prin testament lui O’Sullivan, care are 58 de ani.

Cei doi bărbaţi se cunosc de 30 de ani şi fiecare a trecut prin vremuri dificile. O'Sullivan a rămas fără adăpost, iar Murphy suferă de o bolă gravă, arterită cu celule gigantice, care-i afectează nervul optic.

O amiciţie de 30 de ani

„L-am cunoscut pe Matty acum 30 de ani. Ne-am împrietenit bine, după ce am încheiat cea de-a doua relaţie a mea“, a declarat O'Sullivan, tată de trei copii, pentru publicaţia „Irish Mirror“, citat de The Guardian. Acesta spune că l-a adus pe Matt la diverse petreceri şi s-a împrietenit, rapid, cu alte cunoştinţe de-ale lui.



„Am stat la el o perioada şi, până la urmă, Matt mi-a spus: «De ce nu te muti aici?». O perioadă de timp am mers şi am stat la el, dar nu permanent“, a mai spus O’Sullivan, care avea grijă de prietenul său.

Căsătoria, soluţia cea mai bună pentru a evita impozitul

Dar Murphy nu-şi permitea să-l plătească. „Până la urmă, Matt a spus că singurul mod în care poate să mă răsplătească este să-mi lase casa moştenire. A spus ca o să-mi dea casa ca să am unde să traiesc după ce el va muri“, a explicat O’Sullivan.



Pentru că trecerea casei prin moştenire de la proprietar la un altul ar fi însemnat plata unei taxe enorme, de 50.000 de euro, astfel că Murphy a propus căsătoria ca o soluţie pentru a evita impozitul.

Petrecerea, într-un bar de lângă spital

O'Sullivan a mai fost căsătorit o dată, cu o femeie, care, de altfel, a fost prima soţie a lui Murphy. O'Sullivan a lăudat comunitatea LGBT din Irlanda, pentru oamenii „care au luptat din greu pentru a-şi dobândi libertatea şi egalitatea pentru ei înşişi, dar şi pentru toţi ceilalţi“, mai scrie The Guardian.

„Cuplul“ s-a căsătorit într-un fost spital de pe Strada Grand Canal din Dublin, după care au avut parte de o petrecere intimă cu cinci prieteni la un bar din apropiere spitalului.