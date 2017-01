Mai multe organizaţii media din Marea Britanie, obligate să corecteze articole despre musulmani, după reclamaţii depuse de o singură persoană la Ipso

Miqdaad Versi, secretar general adjunct în Consiliul Musulman din Marea Britanie, a derulat un proiect personal prin care a monitorizat articolele despre islam şi musulmani publicate în presa britanică, cu scopul de a semnala reprezentările eronate şi inexactităţile.

Secretarul general adjunct a generat 20 de corectări ale unor articole, alte 20 de plângeri ale sale urmând să fie analizate de Ipso.

Între corectările efectuate s-a numărat una pentru un articol publicat de tabloidul The Sun în urmă cu o săptămână, intitulat iniţial ”Supermarket terror: Gunman ‘screaming «Allahu Akbar» opens fire in Spanish supermarket while «carrying bag filled with petrol and gunpowder»” (”Groază la supermarket: Un bărbat înarmat a deschis focul într-un supermarket din Spania ţipând «Allahu Akbar» şi «ducând o geantă plină de petrol şi praf de puşcă»”).

După plângerea lui Miqdaad Versi, titlul articolului a fost modificat în ”Supermarket terror: Gunman opens fire in Spanish supermarket while «carrying bag filled with petrol and gunpowder»” (”Groază la supermarket: Un bărbat înarmat a deschis focul într-un supermarket din Spania şi «ducând o geantă plină de petrol şi praf de puşcă»”).

Textul corectat a inclus declaraţii ale unor reprezentanţi ai poliţiei locale şi ale unui purtător de cuvânt al lanţului de supermarketuri, care au negat că suspectul a strigat “Allahu Akbar”.

Un alt articol modificat a fost publicat de Mail Online, sugerând că uciderea unei mame musulmane a fost motivată de religie. “Mother of four stabbed to death while her family were at a funeral «may have been murdered in Islamic honour killing»” (”O mamă a patru copii, ucisă prin înjunghiere, în timp ce familia ei participa la o înmormântare «ar fi putut fi victima unei crime de onoare islamice»”), a arătat titlul original.

Miqdaad Versi a făcut o plângere la organizaţia media, potrivit căreia ”crimele de onoare” au origini culturale, nu religioase. Mail Online a modificat titlul în: “Mother of four stabbed to death while her family were at a funeral «may have been murdered in honour killing»” (”O mamă a patru copii, ucisă prin înjunghiere, în timp ce familia ei participa la o înmormântare «ar fi putut fi victima unei crime de onoare»”).

De asemenea, Mail Online a adăugat o notă de subsol prin care a făcut următoarea precizare: ”O versiune anterioară a acestui articol a informat că poliţia investighează dacă doamna Khan ar fi fost victima unei crime de onoare islamice. Clarificăm că islamul, ca religie, nu sprijină aşa-numitele «crime de onoare»”.

Miqdaad Versi a trimis o plângere şi la Ipso, pentru acelaşi articol, autoritatea hotărând că expresia ”crime de onoare islamice” sugerează că acea ”crimă a fost motivată de islam, deşi nu există baze pentru a afirma că religia a jucat vreun rol”.

O altă publicaţie, The Express, a corectat un titlu prin care a afirmat că grupurile religioase ar putea interzice noua bancnotă de 5 lire sterline, pentru că Banca Angliei nu poate garanta că este ”halal” – orice obiect sau acţiune permise de Şaria. Titlul a fost corectat astfel: ”Noua bancnotă de 5 lire sterline ar putea fi interzisă de grupuri religioase, întrucât Banca nu poate garanta din ce este realizată bancnota”.

”În timp ce articolul a citat temeri ale unor lideri ai credinţei hinduse, nu s-a referit la alţi lideri ai comunităţilor de musulmani, evrei sau budişti.

Utilizarea termenului «halal» în titlu este incorectă, având în vedere contextul articolului”, a arătat o notă publicată de The Express.

”Jurnalismul joacă un rol vital în democraţia noastră şi munca extraordinară a mai multor jurnalişti este afectată de publicarea consecventă a unor articole negative şi inexacte despre musulmani”, a spus Miqdaad Versi.

”Editorii ziarului trebuie să se gândească serios dacă un număr atât de mare de inexactităţi cu privire la acest subiect se aliniază la standardele lor elementare sau la standardele profesionale pe care pretind că le respectă, sau dacă această conduită indică prioritizarea atragerii de clicuri în defavoarea acurateţei, în cazul publicaţiilor care greşesc constant. Aceste erori au consecinţe negative, în contextul în care extremiştii de dreapta distribuie astfel de articole false, ducând la creşterea ostilităţii faţă de musulmani”, a adăugat el.

Ipso ar trebui să impună sancţiuni mai mari pentru astfel de inexactităţi, mai ales în privinţa publicaţiilor care obişnuiesc să le publice constant, potrivit lui Miqdaad Versi.

În urmă cu un an, un studiu al Universităţii din Cambridge a arătat că atenţia acordată ”articolelor negative” în mass-media britanică despre musulmani contribuie la o atmosferă de ostilitate crescândă.