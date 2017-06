Londra: O furgonetă a lovit mai mulţi pietoni în faţa moscheei Finsbury Park. Poliţia anunţă mai multe victime

Update 05.15 Autorităţile londoneze au confirmat că au reţinut un suspect în legătură cu acest incident, însă au subliniat faptul că „este încă prea devreme pentru a putea cataloga acest incident drept un atac teoririst”.





Martorii intervievaţi au declarat însă presei că acest incident „a fost un atac terorist a cărui ţintă a fost populaţia musulmană”.





Ştirea Iniţială: Incidentul s-a petrecut puţin după miezul nopţii, în zona Finsbury Park, aflată în Nordul metropolei, departe de centrul turistic al Londrei.





Autorităţile au anunţat că au închis acest drum circulaţiei.





Incidentul s-a petrecut în apropierea unei moschei, existând posibilitatea ca acesta să fie un act intenţionat, motivat de ura rasială faţă de comunitatea musulmană.





Moscheea din Finsbury Park are reputaţia unei moschei militante, în anul 2015 imamul acesteia, Abu Hamza al-Masri a fost condamnat de către un tribunal din New York la închisoare pe viaţă sub acuzaţii de terorism.





Consiliul Musulmanilor din Marea Britanie (MCB) au declarat, pe contul lor de Twitter, că „o furgonetă a intrat în mod intenţionat în credincioşii ce părăseau moscheea la sfârşitul rugăciunilor de seară”.







Autorităţile londoneze sunt în alertă maximă după atacurile teroriste de la London Bridge şi din Manchester.





Primele informaţii, neconfirmate de către autorităţi, indică existenţa a până la 10 persoane rănite, unele dintre acestea cu răni grave. Mai mulţi martori au declarat că au observat cum membrii forţelor de ordine ofereau prim-ajutor, inclusiv manevre de resuscitare mai multor persoane rănite.