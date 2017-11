Jean-Claude Juncker, Stefan Löfven: O dimensiune socială puternică pentru viitorul Uniunii noastre

Vineri, 17 noiembrie 2017, va avea loc la Göteborg, în Suedia, Summitul pentru creştere şi locuri de muncă echitabile. În calitate de promotori, susţinem amândoi de multă vreme că Uniunea Europeană ar trebui să pună mai mult accentul pe îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale cetăţenilor săi. Acesta este primul summit social din ultimii 20 de ani şi o întâlnire unică în felul său, deoarece reuneşte şefi de state sau de guverne din ţările membre ale UE, lideri ai instituţiilor Uniunii, precum şi parteneri sociali şi reprezentanţi ai societăţii civile.

În ultimul deceniu, Europa s-a confruntat cu numeroase provocări. Criza financiară a dat o lovitură grea economiilor noastre şi structurii noastre sociale. Şomajul, sărăcia şi inegalitatea au atins niveluri inacceptabil de ridicate în întreaga Europă, iar în rândul cetăţenilor s-au accentuat preocupările şi a crescut neîncrederea în soluţiile politice, fapt care a creat condiţii pentru apariţia xenofobiei şi a populismului. În acelaşi timp, fenomene ca digitalizarea, globalizarea, noile stiluri de viaţă şi îmbătrânirea populaţiei transformă modul nostru de a trăi şi de a munci.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, să precizăm că în prezent numărul adulţilor de peste 65 de ani îl depăşeşte pe cel al copiilor sub 14 ani. S-ar putea ca majoritatea copiilor care încep şcoala în ziua de astăzi să aibă profesii care încă nu există. 40 % dintre angajatori declară deja că nu reuşesc să găsească persoane cu competenţele de care au nevoie. Aceasta înseamnă că se creează noi oportunităţi, dar în acelaşi timp apar şi noi provocări.

Datorită unor acţiuni hotărâte, Europa este acum în măsură să întoarcă, încet, dar sigur, pagina: creşterea economică a UE a revenit în medie la un nivel de peste 2 %, au fost create peste 8 milioane de locuri de muncă în ultimii trei ani, rata şomajului a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat în ultimii nouă ani, iar gradul de ocupare a forţei de muncă a atins un nivel record.

Pentru a restabili încrederea şi a reînvia speranţa în viitor, statele membre şi instituţiile UE trebuie să dea dovadă de hotărâre şi de angajament. Trebuie să venim cu rezultate concrete şi să îmbunătăţim viaţa de zi cu zi a oamenilor. Am demarat o dezbatere reală privind viitorul UE, lansată anul trecut cu ocazia summitului de la Bratislava şi definită în Cartea albă a Comisiei Europene la începutul acestui an. Pe parcursul acestei dezbateri am subliniat amândoi cât se poate de clar că o Europă mai echitabilă şi mai socială trebuie să fie inima vie a Uniunii noastre.

Responsabilitatea începe la nivel local, regional şi naţional, iar acest lucru presupune includerea partenerilor sociali europeni de la toate nivelurile. Pentru a sprijini aceste eforturi, UE are un rol important de jucat, fapt care se reflectă în eforturile actualei Comisii Europene de a reaşeza priorităţile sociale şi echitatea socială în centrul tuturor activităţilor sale.

Dinamica actuală este clar orientată în această direcţie. Constatăm cu satisfacţie că se întrevede atingerea unui acord cu privire la revizuirea Directivei privind detaşarea lucrătorilor, care constituie un pas important în aplicarea principiului egalităţii de remunerare pentru muncă egală.

De asemenea, în urmă cu câteva săptămâni, Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au convenit asupra pilonului european al drepturilor sociale. Pilonul stabileşte 20 de principii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale cetăţenilor Europei.

El reprezintă un angajament comun faţă de valorile şi drepturile pe care le susţinem cu toţii: de la egalitate la protecţia socială, de la condiţii de muncă echitabile la învăţarea pe tot parcursul vieţii. Proclamarea pilonului la summitul de la Göteborg va constitui un pas important către o Europă mai socială.

Summitul va fi un moment-cheie pentru dezbaterea privind viitorul Europei. Vom pune accentul pe modalităţile de facilitare a accesului pe piaţa forţei de muncă şi de atragere în câmpul muncii a cât mai multor persoane, în special a femeilor, în cazul cărora progresele sunt prea lente. Vom discuta cum putem asigura locuri de muncă echitabile şi condiţii decente de lucru, inclusiv pentru noile forme de muncă, pe întregul continent.

Vom analiza cum putem garanta optimizarea gestionării tranziţiilor şi a mobilităţii în cadrul Uniunii, inclusiv prin înzestrarea oamenilor cu competenţele potrivite, astfel încât să se poată adapta cu succes mai multor locuri de muncă pe parcursul carierei. La finalul summitului, liderii UE vor discuta, de asemenea, despre viitorul educaţiei şi culturii în UE.

Europa în slujba căreia ne aflăm este o Europă care pune pe primul loc preocupările şi interesele oamenilor. La Göteborg vom urmări să ancorăm ferm în viitorul Uniunii noastre Europene valori şi priorităţi esenţiale, cum ar fi creşterea favorabilă incluziunii, condiţiile de lucru echitabile şi dialogul social susţinut. Aceasta aşteaptă de la noi cetăţenii Europei.

Editorial de Jean-Claude Juncker şi Stefan Löfven