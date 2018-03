Brexit: Viziunea premierului britanic Theresa May, criticată la Bruxelles

Theresa May, premierul britanic Foto: EPA

Michel Barnier, negociatorul-şef al UE, a spus că faptul că Marea Britanie a confirmat că va părăsi piaţa unică de schimb şi uniunea vamală reprezintă măcar o bază pe care UE o poate folosi pentru a-şi formula propria poziţie privind viitorul acord pentru piaţa de schimb.

May a recunoscut în discursul său că va exista un acces redus la pieţele de schimb după ieşirea din UE.

Dorinţa prim-ministrului britanic de a se înlătura anumite bariere privind piaţa de schimb şi de a se evita o graniţă strictă în Irlanda au fost întâmpinate, însă, cu scepticism de oficialii UE, care au făcut referire la un discurs al lui Barnier în care deja spusese că ies din discuţie multe dintre sugestiile lui May.

Printre propunerile lui May se numără şi ”un sistem exhaustiv de recunoaştere” în care bunurile trebuie testate doar în Marea Britanie sau în UE, nu în ambele zone, pentru a se se scădea costurile şi birocraţia.

Un diplomat de top a declarat că fără o lege europeană, o instituţie de supraveghere şi un tribunal comun, sugestia lui May „nu ar putea funcţiona şi nici nu va duce către un schimb fără probleme”.

Ales Chmelar, secretarul de stat pentru afaceri europene al Cehiei, a spus că cererile Regatului Unit sunt nerealiste: „Marea Britanie spune că nu îşi doreşte obligaţiile Norvegiei şi nici drepturile limitate ale Canadei. Impresia unor state membre este, în acest moment, că Marea Britanie vrea drepturile Norvegiei şi obligaţiile Canadei”.

Diplomaţii UE au fost mulţumiţi de sugestia lui May că Marea Britanie va urma modelul legislativ de la Bruxelles pentru a asigura respectarea standardelor europene.

Cu toate acestea, oficialii blocului european au fost nemulţumiţi de lipsa unor informaţii noi privind felul în care ar putea fi evitată o graniţă cu reguli stricte între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

May a repetat sugestia de anul trecut că Guvernul britanic va tratata importurile venite din afara UE în Marea Britanie şi Irlanda de Nord după modelul blocului european astfel că nu va fi nevoie de o graniţă strictă.

Prim-ministrul britanic a sugerat şi că ar putea exista şi o soluţie tehnologizată şi astfel nu ar mai fi nevoie de controale.

Un diplomat a spus că nu are încredere că Marea Britanie ar fi capabilă de astfel de lucruri: „Propunerile prim-ministrului ies din discuţie. Ideea legată de controale este o fantezie, nu am face asta niciodată. Boala vacii nebune îşi are originea în Regatul Unit, iar multe bunuri contrafăcute îşi fac loc în Europa intrând prin Marea Britanie”, a spus diplomatul.

„Soluţia tehnologizată este ceva din SF. Nimeni nu a mai făcut aşa ceva pe Pământ. Aşa că ne-am întors de unde am început cu Irlanda”, a adăugat el.

De asemenea, Uniunea Europeană a acuzat Marea Britanie că din nou îşi alege doar avantajele de stat membru, după ce May a sugerat că Regatul Unit ar putea deveni „membru asociat” în agenţiile UE.

Uniunea Europeană va face publică joi viziunea sa privind viitoarea relaţie cu Marea Britanie.