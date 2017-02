Autorul atacului de la Istanbul din noaptea de Revelion a cerut în instanţă pedeapsa cu moartea

Bărbatul în vârstă de 34 de ani susţine că nu a comis un atentat împotriva Turciei şi că singura său obiectiv a fost să „omoare creştini”, conform ziarului turc „Hurriyet”.





„Dacă voi condamnat la moarte, va fi bine. Eu m-am răzbunat, nu regret ce am făcut” ar fi declarat Masharipov în sala de judecat, informează cotidianul „Daily Sabah”.





Atacatorul a descris în detaliu şi cum a executat atacul, spunându-le judecătorilor că ţinta sa iniţială era Piaţa Taksim din centrul oraşului, la care a renunţat din cauza securităţii sporite.





„În timpul atacului am rămas fără gloanţe, şi am aruncat două grenade înspre victime. Aveam o a treia pe care am încercat să o detonez lângă faţa mea, însă nu a explodat total. Am supravieţuit, deşi intrasem în clubul Reina ca să mor” a declarat bărbatul în vârstă de 34 de ani.





Pedeapsa cu moartea a fost abolită în Turcia în 2004, deşi preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi mai mulţi demnitari ai partidului aflat la putere au declarat că iau în considerare reintroducerea măsurii în urma tentativei de lovitură de stat din 2016.





Masharipov are dublă cetăţenie uzbekă şi tadjică şi a fost antrenat de militanţi SI din Afganistan şi Pakistan. Bărbatul susţine că ar fi executat ordine primite de la un militant SI din Siria numit Abu Jihad.





Atacul de la clubul Reina din Istanbul a avut loc la aproximativ o oră după intrarea în anul 2017, într-un moment în care clubul era arhiplin cu persoane care sărbătoreau trecerea dintre ani. 39 de persoane au murit şi 70 au fost rănite după ce Masharipov a intrat în club înarmat cu o mitralieră şi a deschis focul, reuşind apoi să fugă până la venirea forţelor de ordine; bărbatul a fost arestat două săptămâni mai târziu, tot în Istanbul.