Alegeri Franţa. Duel-surpriză pe teren între Le Pen şi Macron, la o fabrică ce se va muta în Polonia VIDEO

Candidata extremei drepte a făcut o călătorie neaşteptată la fabrica Whirlpool din Amiens (nord), în acelaşi timp în care adversarul său centrist se înâlnea în oraş cu reprezentanţii sindicali ai fabricii, scrie AFP.

„Sunt aici alături de angajaţi în parcare“, a declarat presei Marine Le Pen, în timp ce se poza cu angajaţii. „Evident că este un mesaj“, a adăugat ea. „Când am aflat că Emmanuel Macron a venit aici şi că nu intenţionează să se întâlnească angajaţii şi se adăposteşte în siguranţă în nu ştiu ce sală a Camerei de Comerţ pentru a se întâlni cu 2-3 persoane alese, am spus că e o dovadă de mult dispreţ pentru ceea ce trăiesc angajaţii Whirlpool şi am decis să vin aici şi să vă vad“, a spus Marine Le Pen.

Marine Le Pen, piedici de la Bruxelles

Marine Le Pen a primit ieri veşti proaste de la Bruxelles. Parlamentul European a început miercuri o procedură care ar putea duce la ridicarea imunităţii eurodeputatei franceze, lidera Frontului Naţional şi candidată în turul doi al alegerilor prezidenţiale din Franţa prevăzut pentru 7 mai, pentru presupusa utilizare defectuoasă a fondurilor publice ale Uniunii Europene, a declarat preşedintele legislativului european, Antonio Tajani, citat de Reuters.

Comisarul european pentru Agricultură, irlandezul Phil Hogan, i-a atenţionat miercuri pe agricultorii francezi înainte de turul doi al alegerilor prezidenţiale din Franţa, estimând că un vot pentru Marine Le Pen ar echivala cu „pierderea veniturilor“, informează AFP. „Un vot pentru Marine Le Pen înseamnă un vot în favoarea pierderii unei părţi din venitul agricol“, a explicat Hogan în faţa jurnaliştilor la Bruxelles, preconizând totuşi că agricultorii francezi îl vor alege mai degrabă pe Emmanuel Macron. Phil Hogan, care s-a deplasat în Franţa de şase ori în ultimele şase luni, a luat deja poziţie înainte de primul tur împotriva Marinei Le Pen, care vrea să transforme Politica Agricolă Comună (PAC) în „Politica agricolă franceză“. Comisarul irlandez a estimat miercuri că agricultorii francezi ar putea avea aceeaşi soartă ca şi cei britanici, afectaţi de Brexit. Aceştia din urmă „nu au garanţia viitorului în ceea ce priveşte regimul plăţilor de bază, nici în privinţa mijloacelor de prevenţie a riscurilor“, a explicat el. Dacă Franţa se va pomeni „izolată ca urmare a unei politici protecţioniste, „oportunităţile comerciale“ vor începe să lipsească, în condiţiile în care Marea Britanie este primul exportator de produse agricole în UE, a continuat el. „I-am atenţionat pe agricultorii din Franţa că, dacă ei vor să ajungă precum agricultorii britanici, atunci ar trebui să voteze pentru Marine Le Pen, însă eu nu cred că aceasta este o idee bună, pentru că ei ar pierde 25.000 de euro de fermă“, a precizat el. Agricultorii francezi primesc în jur de 9 miliarde de euro pe an prin PAC.

„E binevenită. Dar doamna Le Pen nu înţelege cum funcţionează ţara şi cu siguranţă nu avem aceeaşi ambiţie, şi nici acelaşi proiect“, a răspuns Emmanuel Macron, afirmând că se va vedea după-amiaza cu angajaţii, în compania reprezentanţilor intersindicali.





Dar Emmanuel Macron a fost primit miercuri cu fluierături şi confuzie de către angajaţii fabricii. Candidatul centrist a fost huiduit de muncitori.„Este important să nu se hrănească mânia“, a spus Macron.



Dna Le Pen „utilizează politic “ conflictul social de la Whirlpool, a mai spus candidatul centrist pro-european, acuzându-şi adversarul că riscă să „distrugă puterea francezilor de cumpărare cu proiectul său“.





„Închiderea frontierelor este o promisiune falsă“, a avertizat Emmanuel Macron în timpul discuţiilor aprinse cu angajaţii fabricii Whirlpool. „Răspunsul nu este eliminarea globalizării, sau închiderea frontierelor“, le-a spus centristul muncitorilor. „Vor exista întotdeauna companii care se comportă rău (...) Trebuie să fii dur cu eel, de aceea eu îmi iau toate responsabilităţile pe plan social“, a afirmat favoritul turului doi la prezidenţiale. Cum protejaţi locurile de muncă ale francezilor „în timp ce în Polonia un muncitor este este plătit cu 2,75 euro pe oră?, a întrebat un amgajat. „Da, e ceva în neregulă“, a declarat fostul ministru al Economiei. „Nu spun că o să vă salvez locurile de muncă. Pentru că nimeni nu poate face acest lucru cu demnitate“, a spus Macron. „Există reclasificare, SPO (planul de protecţie a ocupării forţei de muncă), cumpărătorii. Recalificarea nu este o vorbă în vânt“, a spus candidatul.

Gigantul american Whirlpool a anunţat în luna ianuarie închiderea în 2018 uzinei sale din Amiens, unde lucrează 290 de angajaţi, pentru a transfera producţia la Lodz în Polonia.