TVR lansează filmul „Circul Matteo“, care marchează revenirea Torei Vasilescu după patru ani. Ministrul Culturii, în distribuţie VIDEO

Cel mai recent film de televiziune al Casei de Producţie TVR, „Cicul Matteo“, îi are în distribuţie pe actorii Tora Vasilescu, George Ivaşcu, Constantin Cotimanis, Florin Zamfirescu, Andras Demeter, Mihai Gruia Sandu, Mihai Mălaimare, Radu Gheorghe, Adrian Ciobanu Ovidiu Niculescu, Gelu Niţu şi Corina Dănilă.

Filmul, în regia artistică a lui Alexandru Lustig, va fi difuzat de TVR 2 (duminică de la ora 12.30, cu reluare de la ora 02.20), TVR 3 (duminică, ora 20.00), TVR Moldova (sâmbătă, ora 11.45) şi TVR Internaţional (vineri, ora 23.00, şi sâmbătă, ora 16.00).

Tora Vasilescu, din nou în lumina reflectoarelor

Filmul Televiziunii Române marchează şi revenirea îndrăgitei actriţe Tora Vasilescu (66 de ani), care s-a retras din viaţa artistică în urmă cu patru ani. Povestea scrisă de Adrian Lustig a convins-o însă să revină pentru rolul principal, Aspasia Matteo. „De la primele pagini lecturate am descoperit replici care mi-au stârnit hohote de râs. Personajul interpretat de mine este o femeie puternică, luptătoare, care caută soluţii extreme ca să supravieţuiască într-o perioadă de degringoladă. «Circul Matteo» este o comedie neagră care transformă expresia «pâine şi circ» în «sânge şi circ»“, spune Tora Vasilescu. Actriţa a povestit şi că nu a fost uşor la filmări, mai ales că cea mai lungă zi de filmare a numărat 14 ore, dar şi că s-a simţit excepţional alături de echipa TVR.

Adaptare după piesa de teatru „Circul Matteo“, de Adrian Lustig, a cărei premieră avut loc în Iaşi, în anul 2002, povestea ne poartă în toamna lui 1999. Comedia neagră, cu tentă poliţistă, se petrece într-un circ aflat în pragul falimentului, care, în încercarea de a se salva, îşi pierde, rând pe rând, toţi actorii trupei. Numai că moartea lor este o momeală din care muşcă doar cei doi procurori implicaţi în găsirea criminalului.

„«Circul Matteo» s-a filmat în 14 zile lucrătoare, înregistrând un mic record. Se ştie că regizorul Sergiu Nicolaescu lucra cel mai repede, în jur de 6-7 pagini de scenariu pe zi. Noi am avut o zi în care am filmat 14 pagini. Sigur, acest record n-ar fi fost posibil fără sprijinul echipei TVR. Oamenii au fost extraordinari şi total implicaţi. Au muncit cu o plăcere nebună“, a povestit Adrian Lustig, scenarist şi producător executiv.

Cea mai complicată secvenţă a fost mersul pe sârmă al actorului Adrian Ciobanu, la 4 metri înalţime. „Mă temeam că nu o sa ne iasă. Actorul a stat în echilibru la 4 metri înalţime în arena circului . Am avut un antrenor cu noi, dar riscul era mare. A ieşit însă totul bine“, ne-a mai spus Adrian Lustig.

„Circul Matteo“, povestea de succes născută în 7 zile

„«Circul Matteo» continuă tradiţia lungmetrajelor şi pieselor de teatru realizate de Casa de Producţie TVR. Filmările, cu puţine excepţii, au fost făcute la sediul Televiziunii Române, fie în curte, unde practic a fost ridicat un circ adevărat, fie în strada Moliere. Ca la orice producţie mare, momentele dificile nu au lipsit, mai ales că s-a lucrat într-un ritm alert şi s-au folosit efecte speciale. Cu tot efortul, am realizat un lungmetraj captivant şi în care recunoaştem o Românie contemporană“, a declarat Demeter Andras, producător coordonator.

La baza piesei de teatru „Circul Matteo“ se află romanul „Legea timidităţii universale“, o naraţiune captivantă scrisă de Adrian Lustig în perioada comunistă şi care a văzut lumina tiparului în condiţii atipice. „În 1986 am scris un roman care nu a fost publicat din cauza cenzurii. Pe vremea lui Ceauşescu, un autor avea voie să publice o dată la doi ani. Dacă opera sa era în planul editorial dar nu trecea de cenzură, autorul pierdea patru ani. Romanul ar fi trebuit să apară în luna octombrie, iar editura m-a chemat să-mi spună că romanul a fost oprit de la publicare. M-au întrebat dacă mai am ceva scris acasă şi, ca să nu-mi pierd locul în plan editorial, am minţit şi am spus că am un roman, dar că nu este dactilografiat. În şapte zile am scris «Legea timidităţii universale», care ulterior a devenit «Circul Matteo»“, a povestit autorul.