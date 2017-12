Pro TV anunţă schimbări importante în noul sezon „Ferma vedetelor“

Pe lângă faptul că va avea o nouă prezentatoare, pe Monica Bîrlădeanu, show-ul „Ferma vedetelor“ a suferit şi alte modificări. Cea mai importantă este că vedetele concurente nu vor mai fi pe cont propriu, ci vor lucra în echipă pentru a câştiga marele premiu.

Astfel, în noul sezon „Ferma vedetelor“ vor apărea şase cupluri de vedete – soţ şi soţie, cei mai buni prieteni, mamă şi copil. Cei 12 concurenţi vor lucra în echipe pentru a rezista cât mai mult în show şi pentru a demonstra că împreună pot reuşi să iasă învingători.

Condiţiile de trai nu se schimbă însă. Vedetele nu vor avea electricitate, intimitate şi vor trebui să îşi procure singuri hrana, să construiască toate cele necesare pentru a avea un minim de confort şi, în acelaşi timp, să îndeplinească toate sarcinile date de Nea Raţă.





Printre numele vehiculate pentru noul sezon se numără actorii Tania Popa, Dragoş Moştenescu şi Vladimir Drăghia, chef-ul Patrizia Paglieri, cântăreţul Daniel Iordăchioaie, fostul model Playboy Ramona Lăzuran şi luptătorul Cristi Mitrea.

Dacă anul trecut fermierii au avut parte de aventuri în Cipru şi au fost nevoiţi să cunoască şi să asimileze tradiţii locale, pentru noul sezon „Ferma vedetelor“, concurenţii se vor întoarce la spiritul 100% românesc. Emisiunea a fost filmată în zona Sibiului, iar concurenţii au scos de la naftalină cele mai vechi tradiţii româneşti.

Noul sezon, care va ajunge pe micile ecrane în primăvară, va fi prezentat de Monica Bîrlădeanu, care o înlocuieşte astfel pe Iulia Vântur.

„Unul dintre motivele principale pentru care am ales proiectele în ultima vreme au fost mereu legate de oamenii cu care aş vrea să lucrez, pentru că simt că în procesul creativ descopăr prin ei ceva nou şi despre mine. Deşi nu văzusem «Ferma vedetelor» până când mi s-a propus să prezint noul sezon şi nici nu contemplam la un retur în televiziune, când am întâlnit echipa şi am urmărit sezoanele anterioare, mi s-a părut absolut de neratat această nouă provocare. Vorbim de o producţie TV unde 12 celebrităţi vor trece prin încercări care în final sper să îi aducă în punctul în care au revelaţii de natură foarte personală, alături de o echipă atât de răbdătoare, dedicată şi formată din oameni sensibili. Acest show de televiziune are toate premisele ca toate aceste descoperiri, atât ale concurenţilor, cât şi ale mele, să se întâmple chiar sub ochii telespectatorilor“, a declarat Monica Bîrlădeanu.