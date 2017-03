Rona Hartner, înlocuită de altă vedetă la „Uite cine dansează!“: care este motivul

Povestea Ronei la „Uite cine dansează!“ nu se va încheia aici, ci va fi dusă mai departe de o nouă vedetă, care va începe în curând antrenamentele şi va dansa împreună cu coregraful Andrei Mangra. Cu toate că şi-a dorit să lupte şi să continue competiţia, starea de sănătate nu îi permite în acest moment, dar Rona va continua să fie alături de Andrei şi noua sa parteneră şi îi va susţine în fiecare luni seară, de la 20.30.

„M-am accidentat acum zece zile şi nu mi-am dat seama. Am avut dureri, dar nu le-am dat importanţă, însă ieri dimineaţă m-a durut piciorul foarte tare şi am decis să merg la medic. Bine am făcut, pentru că medicul a descoperit că am meniscul rupt şi această problemă se rezolvă doar cu operaţie. Îmi pare rău că trebuie să renunţ la competiţie din această cauză, dar mă bucur că am putut prezenta valsul din ediţia a patra şi am încheiat pe primul loc. Nu aş fi vrut pentru nimic în lume să pierd valsul de data trecută, parcă a fost dat de la Dumnezeu. E o surpriză totală pentru mine, nici acum nu-mi vine să cred. O să vin în platou la fiecare ediţie, să-i susţin pe Andrei şi noua lui parteneră. Voi fi alături de ei, le voi face galerie şi îmi doresc să ajungă în finală şi să câştige această competiţie“, a declarat Rona Hartner.

Bucuroasă că în curând va începe o nouă experienţă, cea a dansului, dar cu tristeţe în voce din pricina accidentării Ronei, noua concurentă „Uite cine dansează!“ a declarat: „Îmi pare rău pentru Rona, dar sper să-i duc partenerul de dans în finală şi să câştigăm, Doamne-ajută! Sper să se facă bine. Din punctul meu de vedere, o să lupt, o să dau tot ce pot, chiar dacă o să-mi fie greu, pentru că ceilalţi concurenţi au deja 4 săptămâni de antrenamente înaintea mea. Acum sunt puţin stresată, pentru că mai am doar 4 zile la dispoziţie şi am de învăţat două dansuri, dar mă bazez pe partener, o să mă las purtată pe braţele lui“.

Luni, de la 20:30, vom afla cine este noua concurentă de la „Uite cine dansează!“, care va intra direct la dueluri.