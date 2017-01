Ringling Bros. and Barnum & Bailey, cel mai cunoscut circ american, renunţă la un show cu animale, după 146 de ani

Trupa de circ din această companie, care include şi alte spectacole cu animale, a apărut în filmul „The Greatest Show on Earth“ din 1952 FOTO Arhivă

Cum s-a ajuns la această decizie

După 146 de ani în această afacere, proprietarii celebrului circ american au spus că scăderea drastică a numărului de bilete vândute şi costurile ridicate de administrare reprezintă principalele motive care au dus la anularea show-ului „Greatest Show on Earth“.

Activiştii pentru drepturile animalelor, care militează de câteva decenii împotriva circurilor ambulante ce includ în programele lor numere de dresaj, au salutat decizia.

Circul american era cunoscut pentru sloganul oficial al acestui spectacol, prezentat sub forma unei hiperbole, inspirată dintr-un film premiat cu Oscar.

„După o îndelungată analiză, eu şi familia mea am luat dificila decizie ca Ringling Bros. and Barnum & Bailey să susţină ultima reprezentaţie pentru acest show în luna mai“, a declarat Kenneth Feld, CEO-ul Feld Entertainment, afacerea de familie care administrează celebrul circ american începând din anii 1960.

În mesajul său, Kenneth Feld a precizat că turneul „Circus XTREME“ al companiei sale se va încheia cu un show la Dunkin’ Donuts Center din Providence, Rhode Island, pe 7 mai 2017. Un al turneu al companiei americane, „Out Of This World“, se va încheia cu un show la Nassau Veterans Memorial Coliseum din Uniondale, New York, pe 21 mai 2017.

„Compania noastră oferă entertainment de calitate, live, pentru întreaga familie şi vă invităm să vă aduceţi familiile la celelalte spectacole ale noastre, inclusiv la «Marvel Universe LIVE», «Monster Jam», «Monster Energy Supercross», «AMSOIL Arenacross», «Disney On Ice» şi «Disney LIVE!», ca şi la alte producţii viitoare ale noastre“, a adăugat Kenneth Feld.

„Sfârşitul unui spectacol care a fost cel mai trist show din lume pentru animalele sălbatice“

PETA, cunoscuta organizaţie care militează pentru drepturile animalelor, a dat publicităţii un comunicat de presă în care a afirmat că închiderea spectacolului „Greatest Show on Earth“ marchează „sfârşitul unui spectacol care a fost cel mai trist show din lume pentru animalele sălbatice“ şi a cerut celorlalte companii de circ din lume să urmeze acest exemplu.

În mai 2016, după mulţi ani de luptă în sălile de tribunal cu activiştii pentru drepturile animalelor, circul Ringling Bros. and Barnum & Baile a anulat reprezentaţiile cu elefanţi şi a decis să trimită acele animale într-un centru de conservare şi reabilitare a animalelor sălbatice, aflat în statul american Florida.

Trupa de circ din această companie, care include şi alte spectacole cu animale, a apărut în filmul „The Greatest Show on Earth“ din 1952.

Regizat de Cecil B. DeMille, lungmetrajul a câştigat două premii Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun film“.