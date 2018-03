Revolta jurnalistului Vlad Ionescu după comentariile surprinse în cadrul „Şcoala altfel“: „Fi-mi-ar silă de voi, învăţători de doi lei, fără milă şi ruşine“

În cadrul programului „Şcoala altfel“, elevii au vizitat şi Şcoala de Televiziune, pe care Vlad Ionescu o conduce din funcţia de manager general. Jurnalistul a fost însă revoltat de comentariile făcute de două personale, pe care le-a împărtăşit pe Facebook, criticând dur modul în care unele cadre didactice se raportează la copii.

„Învăţămînt de doi lei: azi, Şcoala altfel, la noi în sediu. Învăţătoare 1 despre o fetiţă, de faţă cu ceilaţi 20 de copii: ea e favorita mea, e şi foarte deşteaptă, iar mămica ei lucrează la Kraft. Învătătoare 2 spre alt copil: să aveţi grijă de el, e deosebit, e copil de cadru didactic. Fi-mi-ar silă de voi, învăţători de doi lei, fără milă şi ruşine. Vă pişaţi pe sentimentele celorlalţi copii! Adică dacă mama nu vă dă şpagă de la multinatională sau nu «cadru didactic», plodu' nu contează“, şi-a început Vlad Ionescu postarea.

Jurnalistul a subliniat şi că fiica sa cea mare, în vârstă de 18 ani, s-a confruntat de-a lungul anilor de studii cu astfel de descurajări din partea profesorilor. De asemenea, Ionescu a făcut foarte clar faptul că nu generalizează şi a precizat că s-a gândit foarte mult înainte de a avea o astfel de reacţie.

„Hai să vă anunţ: fi-mea aia mare a luat cea mai mare notă la română din liceu la simulare şi a avut de-a face toată viaţa ei de elev numai cu d-ăştia ca voi, care au chinuit-o ca pe hoţii de cai. Labe triste. Hai că poate mă apuc să povestesc cum stă treaba prin marile şcoli de stat de sărbatori şi înaintea finalului de an, cînd urmează să se anunţe premiile. Nu vă mai spală 15 ape. PS: nu începeţi cu «nu generaliza». Nu am generalizat. Eu am zis doar de vacile astea două. Boalelor! PS 2: nu am dat şpagă pentru vreun premiu vreodată. PS 3: m-am gîndit dacă să scriu astea de mai sus sau nu. Că Postu' Paştelui, că mi-e aiurea, că nu e treaba mea.. Da' am zis că nici lor nu le pasă de ce o fi în sufletele celorlalţi copii, aşa că nici mie nu-mi pasă de sentimentele lor. Dar îmi pasă de ăia mici şi frumoşi“, a încheiat jurnalistul.

Vlad Ionescu lucrează în mass media de peste două decenii. Între anii 1994 şi 2005, a prezentat ştirile din sport şi a realizat emisiuni sportive la Tele 7 ABC, Prima TV, TVR 1 şi Antena 1. Din 2005, a făcut trecerea de la sport la ştiri, şi a lucrat în trustul Intact până în 2009, an în care a lansat şi Şcoala de Televiziune.