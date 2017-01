Poliţist „Garantat 100%“: Marian Godină povesteşte ce înseamnă onoarea şi demintatea de a fi poliţist, la TVR 1

Marian Godină, între oamenii care vor influenţa Europa în 2017

Poveştile sale pline de haz despre viaţa de poliţist i-au atras multe like-uri pe pagina de Facebook, dar, uneori, şi dezaprobarea superiorilor. Marian Godină este apreciat de public în România, ba chiar a devenit cunoscut şi internaţional. Munca lui de poliţist la Poliţia Rutieră Braşov, umorul şi curajul de a spune lucrurilor pe nume i-au atras simpatie şi în afara ţării, publicaţia politico.eu acordându-i un spaţiu considerabil şi enumerându-l pe lista celor 28 de oameni (din 28 de ţări) care definesc şi vor influenţa Europa în 2017.

Duminică seară, Marian Godină este invitatul lui Cătălin Ştefănescu la „Garantat 100%“. Ediţia poate fi vizionată pe 29 ianuarie, de la 22.00, la TVR 1, TVR HD şi TVR+.

Ce înseamnă onoarea şi demintatea de a fi poliţist, cum se schimbă lucurile în poliţia română, cum este azi perceput poliţistul de publicul larg, dar şi alte poveşti cu umor sau pline de amărăciune deapănă Marian Godină duminică, la „Garantat 100%“.

„Nu am cerut niciodată nimănui să dea like şi share vreunei postări de-ale mele. Nici vreun concurs cu like şi share nu am organizat vreodată. N-am făcut lucruri de acest fel pentru că mi-am dorit ca pe această pagină să intre numai oameni de calitate, care să dea like sau share doar atunci când chiar le-a plăcut ce au citit şi au simţit nevoia să împărtăşească şi cu alţii. Am pus mereu accent pe calitate, nu pe cantitate. În schimb, am să cer azi să mi se dea unlike. Din acelaşi motiv“, îşi începe Marian Godină o postare recentă pe pagina de socializare. După emisiunea de duminică seară, când îl vor cunoaşte mai bine pe Marian Godină, opţiunea le aparţine telespectatorilor.

FOTO TVR 1

La final de„ Garantat 100%“, cei prezenţi în faţa micilor ecrane se pot delecta cu muzica trupei Stema, care va cânta melodia „Ăsta-s eu“, tocmai pentru a sublinia mesajul invitatului lui Cătălin Ştefănescu din această săptămână. Reprezentantă a muzicii indie-alternative, cu infuenţe psihedelic, trip hop, Stema este deja cunoscută publicului de la festivaluri de gen din România: Electric Castle (2015), Shine Festival (2015), Bergenbier - Zilele Prieteniei (2014), Rock in Park (2013), Street Delivery (2014).

FOTO TVR 1

