Nominalizări BAFTA TV 2017: care sunt cele mai bune seriale ale momentului VIDEO

Noua producţie semnată de Netflix, „The Crown“, a primit cinci nominalizări la Premiile BAFTA TV 2017: Cel mai bun serial dramă, Cea mai bună actriţă în rol principal (Claire Foy), Cel mai bun actor în rol secundar (Jared Harris şi John Lithgow) şi Cea mai bună actriţă în rol secundar (Vanessa Kirby).

„Fleabag“, comedia scrisă de Phoebe Waller-Bridge care s-a dovedit a fi unul dintre hit-urile anului, a primit trei nominalizări la Premiile BAFTA TV 2017, inclusiv pentru Cel mai bun serial de comedie, în timp ce actriţele Waller Bridge şi Olivia Colman luptă la categoria de interpretare.

„Murdered By My Father“, inspirat de un caz real al unei tinere asiatice care a fost ucisă, luptă pentru titlul de Cel mai bun serial dramă, iar Adeel Akhtar este nominalizat pentru rolul principal.

Nominalizările la ediţia din 2017 sunt foarte diverse şi vin într-un moment în care BBC, Channel 4 şi ITV au promis să aducă mai multe voci ale minorităţilor pe micile ecrane, dar şi în spatele camerelor de filmat, potrivit „The Guardian“.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile BAFTA TV 2017

Cel mai bun actor în rol principal

Adeel Akhtar – „Murdered By My Father“ (BBC3)

Babou Ceesay – „Damilola, Our Loved Boy“ (BBC1)

Benedict Cumberbatch – „The Hollow Crown: The War of the Roses“ (BBC2)

Robbie Coltrane – „National Treasure“ (Channel 4)

Cea mai bună actriţă în rol principal

Claire Foy – „The Crown“ (Netflix)

Jodie Comer – „Thirteen“ (BBC3)

Nikki Amuka-Bird – „NW“ (BBC1)

Sarah Lancashire – „Happy Valley“ (BBC1)

Cel mai bun actor în rol secundar

Daniel Mays – „Line of Duty“ (BBC2)

Jared Harris – „The Crown“ (Netflix)

John Lithgow – „The Crown“ (Netflix)

Tom Hollander – „The Night Manager“ (BBC1)

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Nicola Walker – „Last Tango in Halifax“ (BBC1)

Siobhan Finneran – „Happy Valley“ (BBC1)

Vanessa Kirby – „The Crown“ (Netflix)

Wunmi Mosaku – „Damilola, Our Loved Boy“ (BBC1)

Single drama

„Aberfan: The Green Hollow“ (BBC1 Wales)

„Damilola, Our Loved Boy“ (BBC1)

„Murdered By My Father“ (BBC3)

„NW“ (BBC2)

Cel mai bun serial dramă

„The Crown“ (Netflix)

„The Durrells“ (ITV)

„Happy Valley“ (BBC1)

„War and Peace“ (BBC1)

Cel mai bun serial de comedie

„Camping“ (Sky Atlantic)

„Fleabag“ (BBC3)

„Flowers“ (Channel 4)

„People Just Do Nothing“ (BBC3)

Cea mai bună interpretare feminină într-un program de comedie

Diane Morgan – „Cunk on Shakespeare“ (BBC2)

Lesley Manville – „Mum“ (BBC2)

Phoebe Waller-Bridge – „Fleabag“ (BBC3)

Olivia Colman – „Fleabag“ (BBC3)

Cea mai bună interpretare masculină într-un program de comedie

Asim Chaudhry – „People Just Do Nothing“ (BBC3)

David Mitchell – „Upstart Crow“ (BBC2)

Harry Enfield – „The Windsors“ (Channel 4)

Steve Coogan – „The Scissored Isle“ (Sky Atlantic)

Cea mai bună mini-serie

„The Hollow Crown: The War of the Roses“ (BBC2)

„National Treasure“ (Channel 4)

„The Secret“ (ITV)

„The Witness for the Prosecution“ (BBC1)

Cel mai bun moment de entertainment

Adam Hills – „The Last Leg“ (Channel 4)

Claudia Winkleman – „Strictly Come Dancing“ (BBC1)

Graham Norton – „The Graham Norton Show“ (BBC1)

Michael McIntyre – „Michael McIntyre’s Big Show“ (BBC1)

Cel mai bun program internaţional

„The Night Of“ (HBO/Sky Atlantic)

„American Crime Story“/ „The People Vs OJ Simpson“ (FX/BBC)

„Stranger Things“ (Netflix)

„Transparent“ (Amazon Studios)

Cea mai bună scenă de televiziune

„Game of Thrones“ – Battle of the Bastards

„The Late Late Show with James Corden“ – Carpool Karaoke with Michelle Obama

„Line of Duty“ – Urgent exit required

„Planet Earth II“ – Snakes v Iguanas chase

„Strictly Come Dancing“ – Ed Balls’ Gangnam Style

„Who Do You Think You Are?“ – Danny Dyer’s origins