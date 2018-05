Nea Marin, o nouă emisiune la Antena 1,  cu Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu în tabăra adversă: ce vedete vor fi implicate

După „Poftiţi pe la noi“, „Poftiţi la muncă“, „Poftiţi în vacanţă“ şi „Poftiţi de vă iubiţi“, Antena 1 pregăteşte pentru această vară încă o emisiune produsă de Mona Segall: „Poftiţi la Nea Mărin“.







„Poftiţi la Nea Mărin“ vine cu un nou concept şi cu o premieră. Dacă până acum erau în aceeaşi tabără, Liviu Vârciu şi Nea Mărin se află acum într-o competiţie acerbă. Mai mult, Liviu şi-a adus şi ajutoare, aşa că va face echipă cu Andrei Ştefănescu.

Show-ul „Poftiţi la Nea Mărin“ va fi difuzat vara aceasta, la Antena 1. Printre vedetele care sar în ajutorul lui Nea Mărin vor fi Iuliana şi Nicoleta Luciu, Jean de la Craiova, Ruby, Nicolai Tand sau Gina Pistol.





„Iniţial am crezut că vin într-o vacanţă, că o să am o mică terasă pe malul mării, dar e îngrozitor ce mi se întâmplă. Nea Mărin e complet razna! Sezonul ăsta sper să am în sfârşit ac de cojocul lui, mai ales că am scos şi eu asul din mânecă, pe Andrei Ştefănescu!“, a declarat Liviu Vârciu.



FOTO Antena 1