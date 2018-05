MApN a demontat „povestea tragică“ a eroului impostor de la „Chefi la cuţite“, rănit în Afganistan şi trecut în rezervă cu o pensie mică. Ce spune Antena 1 şi motivul pentru care nu-l va elimina

În ediţia de luni a emisiunii „Chefi la cuţite“, difuzată de Antena 1, printre concurenţi s-a numărat şi Mikloş Tolnai, care a fost prezentat drept un soldat din Afganistan cu o poveste de viaţă marcantă. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a susţinut că, înainte de a deveni bucătar, a a lucrat în cadrul Armatei Române, fiind prezent la misiuni în Afganistan şi Iraq.

„Prima zi pe care am petrecut-o în afara unităţii militare a fost aproape ca un film. A fost cel mai şocant lucru pe care l-am trăit. Când participi la luptă nu mai există mamă, tată, există doar nişte ordine pe care trebuie să le execuţi“, şi-a început Tolnai povestea.

Concurentul a declarat chiar că, în urmă cu cinci ani, a fost grav rănit în teatrul de operaţiuni şi a suferit 85 de fracturi, fiind în comă timp de trei luni. Mai mult, Tolnai a spus că MApN l-a trecut în rezervă cu o pensie de 360 de lei. „Din păcate, la vârsta de 26 de ani, am suferit un accident în timp ce mă aflam în misiune în Afganistan şi am fost trecut în rezervă. Nu am voie să vorbesc despre ce s-a întâmplat acolo. Însă vă pot spune că totul se schimbă într-o secundă. Acum eşti omul acela brav, iar în următoarea clipă...Recuperarea psihică se face cel mai greu. Asta m-a durut cel mai mult, că eram neputincios.

Atunci am realizat cât de scurtă poate fi viaţa şi asta mi-a provocat panică. Acum, am o pensie de veteran de 360 lei. Toate coastele mele sunt lipite de coloana vertebrală cu plăcuţe şi am o pensie de 360 lei. Atât costă viaţa unui militar. Plus o strângere de mână şi o scrisoare din partea ministrului Apărării. Cel mai mult m-a durut atunci când am fost trecut în rezervă pierderea acelei legături cu camarazii. E o chestie specială. Faptul că îţi bazezi viaţa pe cineva creează o legătură foarte puternică“, a declarat Tolnai în cadrul emisiunii de la Antena 1, citat de republica.ro

Reacţia MApN a fost promptă: Miklos Tolnai nu figurează în evidenţele structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, nici în calitate de militar activ şi nici în calitate de militar în rezervă sau retragere. În acest sens, precizăm că, neavând calitatea de militar activ, nu putea să participe independent sau în cadrul unor structuri constituite ale Armatei României la misiuni în teatrele de operaţii.

De asemenea, MapN consideră că afirmaţiile lui Tolnai aduc atingere imaginii instituţiei militare, ele nefiind conforme cu realitatea.

Şi postul Antena 1 a reacţionat ca urmare a unei sesizări primite din partea MapN, precizând că regretă faptul că emisiunea „Chefi la cuţite“ a fost folosită pentru expunerea unor fapte neadevărate, însă a anunţat că bărbatul nu va fi eliminat din competiţie.

Tolnai Miklos a prezentat fapte şi a adus acuzaţii în cadrul emisiunii care nu sunt confirmate de MApN şi nici susţinute de dovezi clare ale concurentului. Antena 1 va lua măsurile necesare conform contractului încheiat cu concurentul Tolnai Miklos, iar viitoarele ediţii vor fi editate, păstrându-se numai cadrele care fac referire la aptitudinile sale în bucătărie. Conform regulamentului şi structurii show-ului, cei trei chefi jurizează strict farfuria care le-a fost adusă în faţă, fără a şti cine este omul din spatele panoului şi care este povestea lui. Evoluţia concurentului în emisiune are la bază exclusiv talentul său în bucătărie“, se arată în comunicatul Antenei 1.