Liviu Mihaiu revine la Radio Guerrilla, după un an de pauză: „E ca şi când ai ieşi din închisoare. E greu să te ştii nevinovat şi să ţi se strige pe stradă «La puşcărie!»“

Liviu Mihaiu revine pe post după un an de pauză FOTO David Muntean

Revenirea şi refacerea lui Mihaiu

Liviu Mihaiu a revenit la Radio Guerrilla după un an de pauză, forţată de ancheta DNA în care apărea numele lui. Realizatorul a declarat în direct că a dat în judecată DNA pentru daune morale, precizând că este foarte greu să fii nevinovat şi totuşi lumea să te pună la zid. Totodată, Mihaiu a recunoscut că a fost dificil să stea departe de radio, însă această experienţă l-a şi ajutat, notează paginademedia.ro.

Liviu Mihaiu revine la Radio Guerrilla începând de astăzi, de la ora 13.00, când va fi difuzată emisiunea „Asta la revista presei, nene!“. „Chiar dacă am nişte ani de radio, nu am cum să nu am emoţii. E ca şi când ai ieşi din închisoare, lumea se uită la tine altfel, mai circumspect“, a spus Liviu Mihaiu, în direct, despre revenirea la Radio Guerrilla. „Şi pe stradă, şi la microfon, lumea o să aibă o sprânceană ridicată la ceea ce o să zic“, a mai zis el.

„Spiritual vorbind, a fost o experienţă care m-a îmbogăţit foarte mult. M-a făcut să îmi reevaluez relaţiile nu numai cu oamenii, ci şi cu lumea. La mine a fost o problemă de imagine, nicidecum de adevăr. Eu am şi dat în judecată DNA pe acest subiect. După toată recluziunea mea, pe care am indurat-o, cum se zice, cu smerenie, am dat şi DNA în judecată pentru daune morale. E foarte greu să te ştii nevinovat şi lumea să îţi strige pe stradă «La puşcărie, Mihaiule». Şi nu o singură dată, cum mi s-a întâmplat mie“, a povestit Mihaiu în direct.

În urmă cu două săptămâni, Mihai Dobrovolschi declara în faţa CNA, la concursul de licenţe, că Liviu Mihaiu s-a retras „ca să nu facă rău radioului“ deşi „el nu are nicio calitate de învinuit“ în dosar.

Scandalul în care a fost implicat

În vara anului trecut, Liviu Mihaiu a anunţat că îşi ia concediu de la Radio Guerrilla în contextul anchetei penale deschise de DNA în cazul numirii sale, din 2008, în funcţia de Guvernator al Deltei. Liviu Mihaiu, unul dintre fondatorii Radio Guerrilla, a apărut în dosarul în care Bogdan Olteanu, fost şef al Camerei Deputaţilor, este urmărit penal pentru trafic de influenţă. Olteanu ar fi primit mită de un milion de euro, de la Sorin Ovidiu Vîntu, pentru numirea, în 2008, a lui Mihaiu în funcţia de Guvernator al Deltei Dunării.

„Părerea mea e că e nevoie să fac o pauză, de reculegere. Nu era în plan să-mi iau concediul ăsta. Dar se pare că e mai bine aşa. Îmi iau o mică pauză. Voi reveni“, a declarat Mihaiu în finalul emisiunii de atunci.

Jurnalistul Liviu Mihaiu a susţinut că nu a cunoscut culisele numirii sale în postul de guvernator al Deltei Dunării. Cu toate acestea, Mihaiu afirmă că s-a simţit onorat că „transferul“ său a avut o asemenea cotă. „Dacă e să intrăm în alt registru, sunt onorat că «transferul» meu a avut o asemenea cotă, dar sunt îngrozit că unul dintre cei mai buni/oneşti guvernatori ai DD (mă iertaţi) a ajuns în fruntea D.D. printr-un asemenea act de corupţie la un asemenea nivel“, a scris Liviu Mihaiu pe Facebook.