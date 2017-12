Interviu cu Zsuzsana Cerveni, finalistă Loredanei la Vocea României: în ce şi-ar dori să investească banii dacă va câştiga VIDEO

Zsuzsana (18 ani) este elevă la Colegiul de Artă „Dinu Lipatti“, secţia canto clasic. A început să studieze pianul la vârsta de trei ani, iar la patru ani avea deja concerte. Într-un interviu acordat înainte de mare finală „Vocea României“, concurenta Loredanei a dezvăluit că dacă ar câştiga marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, şi-ar dori să-şi continue studiile muzicale şi să aibă propriul studio de înregistrări. Unul dintre cele mai mari visuri ale tinerei este să studieze în Marea Britanie şi să lucreze cu muzicienii care au determinat-o să cânte: soliştii trupelor Whitesnake şi Led Zeppelin.

De ce crezi că românii te-au trimis în finală? Cum şi cu ce crezi că ai reuşit să îi cucereşti?

Cred că românii sunt plini de emoţie şi empatie şi cred că astfel au rezonat şi cu momentele prezentate de mine la „Vocea României“. Am fost şi sunt întotdeauna sinceră pe scenă, însă cred ca live-ul care a avut cel mai mare succes pentru mine a fost cel din semifinală. M-am deschis complet în faţa publicului şi i-am dăruit un capitol din poveste cu toată inima.

Ce relaţie ai cu Lori, cum este ea ca antrenoare, ce ai învăţat de la ea?

Am o relaţie apropiata cu Loredana. În orice proiect al ei se dăruieşte cu totul. Are o ambiţie extraordinară şi am ştiut, încă din etapa audiţiilor pe nevăzute, că din momentul în care a văzut ceva special în mine, nu o să se lase până nu răscoleşte şi scoate la iveală tot. Am învăţat să dăruiesc. Am devenit conştientă de responsabilitatea pe care o am ca muzician, să transmit un mesaj mult mai presus de mine.

Cum s-a schimbat viaţa ta odată cu Vocea României?

Eram ca o corabie fără port. Ritmul emisiunii m-a forţat să mă organizez, să-mi pun cariera pe primul loc şi să îmi doresc să o construiesc cât de profesionist se poate. Mi-a limpezit gândurile.

Cu ce gânduri intri în finală? Şi câteva cuvinte despre momentul pe care îl pregătiţi.

Cu gândul să dăruiesc. Toate cele trei momente sunt personale, sincere. În fiecare dintre ele este o altă bucăţică din Zsuzsana pe care lumea pretinde că o cunoaşte. Şi eu sunt surprinsă de rezultat şi o să am grijă să individualizez fiecare moment.

Un mesaj pentru telespectatori înainte de finală.

Vreau să le împărtăşesc un lucru pe care l-am descoperit şi încă învăţ să-l stăpânesc: eu. În această competiţie, cel mai mare „adversar“ mi-am dat seama că sunt eu. Am fost judecată şi apreciată şi vreau să mulţumesc publicului că mi-a dat ocazia asta.

În cazul în care vei câştiga, în ce ai de gând să investeşti banii?

Mi-aş dori să îmi continui studiile. Să investesc într-un studio pentru mine şi un atelier pentru mama.

Indiferent dacă vei câştiga sau nu, ce ai de gând să faci mai departe în ceea ce priveşte muzica?

Indiferent de ce se întâmplă, drumul meu abia acum începe. Sună clişeic, dar am impresia că abia acum încep să învăţ cum să îmi transform gândurile în sunet şi imagine. Emisiunea se termină şi eu abia mă încălzesc.