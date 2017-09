Fiica tenorului Costel Busuioc, hotărâtă să pună mâna pe trofeul „X Factor“: „Ce ai cântat tu este un fel de film“ VIDEO

Maria Busuioc, unul dintre cei patru copii ai zidarului devenit tenor Costel Busuioc, supranumit „Pavarotti din Carpaţi“, încearcă să îi calce pe urme tatălui său şi, anul acesta, s-a înscris la audiţiile „X Factor“. Ea a interpretat, în ediţia de vineri seara, piesa „Like I'm Gonna Lose You“ de la Meghan Trainor şi a primit patru de „Da“ din partea membrilor juriului.

În vârstă de 18 ani, Maria este pasionată de muzică, dar până acum a cântat doar la biserică şi s-a sfiit să-şi anunţe părinţii că va participa la emisiunea de la Antena 1.

„Iniţial nu îi spusesem că vin la «X Factor». L-am anunţat pe tatăl meu cu o săptămână înainte. M-a sfătuit să am încredere în mine, să dau ce am mai bun şi să încerc să nu mă uit la o persoană anume, ca să nu am emoţii“, a spus Maria.

La finalul interpretării, membri juriului au lăsat-o să se evalueze singură: „Există două variante: ori am cântat frumos, ori am cântat frumos“, a zis Maria. „Ce ai cântat tu este un fel de film“, i-a zis Carla’s Dreams. „Domnişoară Busuioc, ai cântat cu foarte mult foc“, a remarcat şi Horia Brenciu.

Costel Busuioc, un muncitor român aflat în Spania, a devenit cunoscut în toată lumea după ce, în 2008, a câştigat concursul „Hijos de Babel“ cu vocea sa de tenor. În urma competiţiei, românul, care până atunci lucra ca zidar pentru a-şi întreţine familia numeroasă, a primit un premiu de 100.000 de euro, a încheiat un contract cu o casă de discuri şi a început să călătorească în toată lumea pentru a cânta operă.