„Fără graniţe“, primul serial online românesc de tip reality, îşi face debutul: care este conceptul şi cine sunt actorii

Cine sunt protagoniştii şi unde se vede „Fără graniţe“

Doi actori români au rămas fără bani, cazare şi masă în Praga şi trebuie să facă orice pentru a se întorce acasă. Doi tineri încearcă să reziste cât mai mult fără somn. Au făcut teatru şi film, iar acum se mută pe net pentru un serial reality pe care îl filmează singuri cu GoPro-ul. Oricare dintre aceste fraze ar putea fi un titlu potrivit pentru cel mai neobişnuit serial care se lansează pe internet, pe 20 februarie, de la ora 20.00. Cu doi protagonişti, web reality-ul „Fără graniţe“ spune cu mult umor povestea limitelor autoimpuse de cei doi şi peripeţiile acestora în încercarea de a rezista provocărilor.

V-aţi întrebat vreodată cum ar fi să încercaţi să trăiţi fără bani, fără somn, fără mâncare, fără aer, fără timp? Ei bine, actorii Bogdan Albulescu şi Radu Micu nu doar că s-au gândit, ci au şi încercat toate aceste lucruri pe pielea lor în primul serial românesc de acest gen.

Ce a ieşit? Vedeţi din 20 februarie, de la ora 20.00, pe canalul lor de youtube. „Fără graniţe“ este primul serial online de tip reality, în care cei doi protagonişti îşi propun să depăşească cu umor şi ingenuozitate provocări aparent fără sorţi de izbândă. Serialul conţine mai multe serii tematice (fără somn, fără bani, fără mâncare), împărţite pe episoade de 5 - 7 minute fiecare. Din echipa „Fără graniţe“ fac parte producătorul Emilia Vlad (Cloud9film), regizorul Alex Fotea şi actorii Bogdan Albulescu şi Radu Micu.

„Spre deosebire de alte proiecte media la care am lucrat, «Fără graniţe» e proiectul nostru de suflet şi a avut nevoie de mult timp să se dezvolte. Ani! Când am început, nici macar nu ştiam că facem un web series. În cercul nostru de prieteni exista deja o glumă: «Nu mă enerva, eu am fost în Făgăraş fără nimic şi sper ca ea să devină viral㻓, povesteşte actorul Bogdan Albulescu într-un interviu pentru COOLtura Mall despre începuturile proiectului.

Cum s-a născut ideea proiectului şi ce provocări se autoimpun

Acum doi ani, Bogdan şi Radu au plecat în Munţii Făgăraş cu nimic mai mult decât bocanci de drumeţie şi un cuţit, în încercarea nebunească de a vedea cât şi cum rezistă. Au trecut prin clipe de coşmar mai ales când i-a prins furtuna şi astfel a încolţit ideea acestui serial online, care a prins contur în momentul în care s-au întâlnit cu producătorul Emilia Vlad şi regizorul Alex Fotea.

Umor şi improvizaţie

Situaţiile cărora se supun cei doi actori în proiectul „Fără graniţe“ sunt deseori dificile, însă Radu şi Bogdan reuşesc să le depăşească cu mult umor. „Râdem tot timpul. Nu am putea să mergem mai departe fără asta. Râdem de ce ni se întâmplă, râdem de ceilalţi, dar cel mai tare râdem de noi. De altfel, eu cred foarte tare că cele mai mari drame pe care oamenii le trăiesc, în general, se datorează faptului că se iau prea în serios. Aşa că am râs foarte tare când nu aveam unde să dormim în Praga, am râs când ne uitam la vitrine pline cu mâncare fără un ban în buzunar în Viena sau când deliram de nesomn în garsoniera mea din Bucureşti“, povesteşte Bogdan, în timp ce Radu îşi aminteşte că cel mai tare au râs la prima lor escapada „Fără mâncare“, care „a fost pe fond de delir de foame şi oboseală“, adaugă el.

Pe parcursul filmărilor au existat, desigur, şi multe momente care le-au pus la grea încercare capacitatea de a improviza pentru a reuşi în situaţii aparent fără ieşire, însă cei doi actori au ştiut de la început că nu va fi uşor. „Cele mai dificile momente de până acum le-am trăit, cred, la realizarea episodului «Fără Somn». Care sunt acelea? Veţi vedea“, ne invită Radu Micu.

În ceea ce-l priveşte pe Bogdan, el recunoşte că scopul declarat nu a fost să prezentăm numai experienţe încununate de succes. Dacă e urmărit cu sinceritate, drumul e la fel de important ca scopul propus. Aţi mai auzit asta de multe ori; nu e importantă destinaţia, e importantă călătoria şi, ghici ce? E adevărat. Descoperim asta cu fiecare nou episod pe care-l filmăm. Personal, scopul meu declarat e să mă expun unor situaţii pe care nu le-aş putea trăi altfel, să mă reinventez sau să aflu lucruri noi despre mine, să încerc să trăiesc totul cu sinceritate şi, mai ales, fără să dezertez de la valorile etice care mă reprezintă. Se pare că, din nu ştiu ce motiv misterios, sunt foarte importante pentru mine“.

Cum se vor descurca cei doi actori, prieteni de-o viaţă, cu temperamente mai degrabă opuse decât asemănătoare, în unele dintre cele mai inedite situaţii, rămâne de văzut începând de luni seara, când pe canalul lor de YouTube va fi urcat primul episod „Fără bani“, din seria „Fără graniţe“.

Interviul integral cu cei doi protagonişti poate fi citit pe www.coolturamall.ro. De asemenea, detalii despre proiectul „Fără graniţe“ pot fi găsite pe YouTube şi pe Facebook.