Emil Rengle, câştigătorul „Românii au talent“, a donat premiul de originalitate unui finalist al show-ului de la Pro TV. Despre cine este vorba  FOTO

Impresionat de talentul şi de povestea micuţei balerine Bianca Badea, care s-a clasat pe locul doi în marea finală, coregraful a decis să-i doneze premiul de originalitate.

Anunţul a fost făcut în ediţia de astăzi a emisiunii „La Măruţă“, când Emil i-a înmânat Biancăi cecul. Cei doi au fost astăzi invitaţi în emisiune, însă fetiţa nu ştia de intenţia câştigătorului „Românii au talent“, aşa că surpriza a fost cu atât mai mare.





FOTO ProTV

„Visul meu e la fel de important precum visul oricărui alt om. Mă regăsesc în Bianca, pentru că şi eu, la vârsta ei, munceam zi şi noapte în sala de dans. Gestul meu de a-i dona premiul de originalitate este o încurajare. Dau şi eu mai departe susţinerea uriaşă pe care am avut-o din partea publicului. Ce am învaţat până acum din tot ce mi s-a dat este că, da, în viaţă este important să dai, la rândul tău, mai departe. Ăsta este principiul după care încerc să mă ghidez în tot ceea ce fac“, a declarat câştigătorul „Românii au talent“.

La rândul ei, micuţa balerină a declarat că-i va ajuta pe alţi copii pentru a-şi îndeplini visul de a dansa: „Sunt foarte bucuroasă că am primit acest premiu, pentru că voi putea ajuta şi eu alţi copilaşi. Nu mă aşteptam la gestul lui Emil, dar banii vor ajunge la copilaşi care au o nevoie mai mare şi care, poate, dansează la rândul lor“.





„Nu înţeleg de ce Protv-ul şi-a asumat suspiciunile care ar putea plana asupra participării la o emisune, din cadrul trustului, a unui concurent care lucrează în acelaşi trust. Pentru că mulţi oameni din această ţară ar putea trage nevinovata concluzie că a fost un aranjament. Şi nici măcar nu-i poţi învinui pentru asta, nu? Doar suntem singura ţară din lume în care cuvântul «pilă» are şi alt înţeles în afară de cel clasic din Dex. Sincer, mie mi-ar plăcea să iasă cineva de la Protv să explice cum au stat lucrurile, dar mă îndoiesc c-o să se întâmple vreodată. P.S. Tot ca să fim bine înţeleşi, sub nicio formă nu-i contest talentul omului. Tot ce-am scris este o simplă chestiune de credibilitate“, a scris blogger-ul Mihai Vasilescu.