Dragoş Pătraru: „Sperăm să rămânem la TVR“. Realizatorul a dezvăluit şi ce sumă a primit echipa lui când a încheiat colaborarea cu Digi 24 VIDEO

Dragoş Pătraru a ţinut un scurt discurs pe scena Premiilor pentru Libertatea de Exprimare, decernate de organizaţia ActiveWatch pentru a marca Ziua Presei.

În plin scandal cu oficialii Televiziunii Române, jurnalistul a declarat că el şi membrii echipei lui îşi doresc să rămână la postul public. „Oricum nu cred că ne mai ia cineva. Eu nu înţeleg altceva: de ce ne-au mai tot luat ăştia“, a glumit Pătraru.

„Noi sperăm în continuare să rămânem la TVR, este prima noastră opţiune şi singura pe care o avem în acest moment. Şi dacă ne dau afară...de două săptămâni ne gândim la treaba asta“, a mai spus realizatorul.

În ceea ce priveşte înregistrările audio, Pătraru a precizat că a aflat în urmă cu şapte luni că se doreşte scoaterea echipei „Starea Naţiei“ de la TVR şi că a hotărât să strângă probe: „Pentru că eu dacă aş fi venit astăzi în faţa voastră şi aş fi făcut acel filmuleţ fără să avem ceva, să spun doar că noi am aflat că ni se pregăteşte asta, lumea nu m-ar fi crezut, ar fi zis că sunt nebun, că sunt scandalagiu, ceea ce mi se reproşează la TVR. Că încerc să fac valuri pentru că mi se termină contractul.“

Pătraru a subliniat şi că nu i se termină contractul cu TVR şi că acesta se prelungeşte automat cu şase luni dacă sunt îndeplinite clauzele de audienţă: „Cu toate eforturile făcute de TVR, clauzele de audienţă sunt îndeplinite. Ne-au scos reluările de pe TVR 2, de la 15.40, care făceau 1 rating. Au înlocuit reluarea cu o producţie care face 0,1. Au mutat şi reluarea de pe TVR 1, la 5.30 dimineaţa. Chiar şi cu aceste mutări, tot nu reuşesc să ne bage sub pragul de audienţă.“

Realizatorul „Starea Naţiei“ a vorbit şi despre colaborarea şi plecarea de la Digi 24, post despre care a afirmat la momentul respectiv că lucrează în interesul unor instituţii şi al unor corporaţii. Pătraru a afirmat că încheierea contractului cu postul RCS&RDS mai devreme cu doi ani a însemnat „mulţi bani“ ce au revenit echipei sale.

„După zece luni la Digi 24, am primit o hârtie cum că nu reprezentăm interesele publicului, ci interesele companiei care deţine postul de televiziune. Explicit mi s-a spus. Am zis că în aceste condiţii noi plecăm, dar mai aveam doi ani de contract. Că ăştia au fost cei mai inconştienţi. În general, se face pe un sezon cu noi şi, dacă suntem cuminţi, se mai continuă. Ei au făcut direct pe trei ani. Treaba lor. Şi ca să plecăm le-am luat banii. Mulţi. Şi i-am băgat pe toţi la TVR“, a declarat jurnalistul.

În cele din urmă, Pătraru a dezvăluit şi suma primită de la Digi 24 când şi-au spus adio – aproximativ 50.000 de euro: „Când am ajuns în TVR şi am văzut condiţiile.... Irina Radu, săraca (fosta şefă TVR – n. r), pe care o salut şi care acum e prin Albania, nu ştiu pe unde a ajuns, pentru că au dat-o ăştia afară şi din ţară că ne-a adus înapoi la TVR, că nu i-a închis pe cei de la «Ora de ştiri», că nu a pus «Viaţa Satului» cu totul la dispoziţia...au fost mai multe lucruri. Când am ajuns acolo şi am văzut că TVR nu ne putea asigura nici măcar un decor, am băgat banii pe care i-am luat de la Digi, vreo 50.000 de euro. I-am băgat pe toţi în TVR. Amenajări, ne-au mai ajutat şi nişte prieteni, pe care nu i-am plătit nici până acum.“

Discursul lui Pătraru, de la minutul 35.00:

Amintim că Dragoş Pătraru a făcut publice o serie de înregistrări audio scandaloase. În ele preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, este surprinsă în timp ce afirmă despre o reporteriţă a postului public că are „un cap de porc“, pentru că i-a adresat insistent o întrebare primarului Capitalei, Gabrielei Firea, iar despre jurnaliştii de la Ştiri spune că sunt „hateri de profesie“ pentru că sunt critici la adresa Guvernului. În înregistrări poate fi auzit şi directorul TVR 1 şi producătorul Eduard Dârvariu care, printre altele, afirmă că în instituţie „se fură ca-n codru“.

Într-o primă reacţie, şefa TVR susţine că este victima unei campanii de discreditare orchestrată de Pătraru, că afirmaţiile sale au fost trunchiate şi prezinte scuze, precizând că nu a avut nicio clipă intenţia de a jigni.