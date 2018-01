Dragoş Bucur nu va mai prezenta „Visuri la cheie“: motivul, primele declaraţii şi cine i-ar putea lua locul

După patru sezoane, Dragoş Bucur a decis să renunţe la proiectul „Visuri la cheie“, una dintre cele mai de succes emisiuni difuzate de Pro TV. Anunţul vine după ce în ultimele săptămâni presa a scris despre o posibilă plecare a lui Bucur.





La baza deciziei stă faptul că actorul vrea să se dedice mai mult familiei şi proiectelor cinematografice, însă reprezentanţii televiziunii precizează că el va rămâne un apropiat al emisiunii.





„Dragoş a avut o contribuţie foarte mare în acest proiect, s-a dedicat fiecărui caz prezentat, atât în ceea ce priveşte apropierea de familiile prezentate, empatia cu acestea şi surprizele din fiecare ediţie, cât şi în ceea ce priveşte procesul de renovare a locuinţelor“, a transmis Pro TV.





„«Visuri la cheie» este cel mai lung proiect de televiziune în care am fost implicat vreodată şi îmi va rămâne întodeauna aproape de suflet. Le mulţumesc colegilor din echipă pentru tot ajutorul pe care mi l-au oferit, şi mă refer în primul rând la oamenii lângă care am petrecut aproape un an, dacă pun cap la cap toate zilele de filmare din cele patru sezoane: regizorii, operatorii, sunetiştii, scenariştii, producătorii, costumierele, make-up artiştii, şoferii şi, nu în ultimul rând, colegii arhitecţi. Mi-a plăcut mult şi sunt mândru că am făcut parte din echipa acestei emisiuni care mi-a deschis ochii asupra României adevărate, cu bune şi cu rele, şi m-a ajutat să îmi găsesc câţiva prieteni adevăraţi. Dar adevărul este că sunt în primul rând soţ şi tată, apoi actor, producător de cinema începător, puţin pedagog şi abia apoi om de televiziune, şi aş vrea să revin la această ierharhie în viaţa mea. Iar pentru cârcotaşii care nu lipsesc niciodată din viaţa noastră: da, «Visuri la cheie» chiar este pe bune“, a declarat Dragoş Bucur.





Filmările pentru sezonul cinci Visuri la cheie vor începe în această primăvară cu un nou prezentator, care va fi anunţat în curând. Pe piaţa media circulă deja zvonuri că Dragoş Bucur va fi înlocuit de actorul Dan Bordeianu.