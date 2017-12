Difuzarea imaginilor cu crima de la metrou, reclamată la CNA. Când va fi analizat subiectul

Răsvan Popescu, vicepreşedintele instituţiei, care conduce şedinţele publice, a declarat, vineri, pentru Agenţia de presă News.ro, că va cere analizarea cu celeritate a acestui subiect, însă cazul va putea fi analizat abia anul viitor, pentru că este nevoie de un timp în vederea realizării rapoartelor de monitorizare necesare.







În urma înregistrării unor reclamaţii la CNA se întocmesc rapoarte de monitorizare care apoi sunt introduse pe ordinea de zi a şedinţelor publice pentru a fi analizate de forul audiovizual.





„Încercăm să analizăm cât mai curând. Este vorba de o monitorizare de linie, cam toate posturile sunt în această situaţie, să fi difuzat în buclă imaginile respective. În momentul în care sunt gata rapoartele de monitorizare, le putem discuta. Voi cere analizarea cu celeritate a acestei teme, dar trebuie şi un anumit timp pentru ca ele să fie gata, pentru că este vorba de multe posturi. În orice caz, e greu de crezut că o să fie vreo şedinţă între Crăciun şi Anul Nou”, a spus Răsvan Popescu, pentru News.ro, precizând că nu s-a autosesizat în această privinţă, existând deja reclamaţii.





Radu Herjeu a spus, de asemenea, că nu s-a autosesizat în acest caz, pentru că există reclamaţii, pe care se aşteaptă să le discute cu ceilalţi membri CNA abia peste câteva luni sau în ianuarie. El a precizat că oricum „nu are niciun rost”, pentru că imaginile „nu mai pot fi oprite acum”.





„Sunt sesizări deja. Nu are nici un sens acum să fac autosesizare. Ieri dimineaţă erau deja trei sesizări. Le vom discuta peste câteva luni. Şi chiar dacă le-am discuta în ianuarie, să spunem că le trece cineva pe ordinea de zi cu celeritate, oricum nu are niciun rost. Adică nu e ceva ce mai poţi opri acum. Plus că, sincer, nici nu ştiu dacă se pot opri. Nu ştiu dacă există o bază legală foarte solidă”, a spus Herjeu.





„Nu ştiu cum ar putea suna un articol care să poată opri aşa ceva şi să nu oprească altfel de ştiri, despre război, de exemplu, sau care să dea imagini de la un accident. Este foarte greu aici să distingi, mai ales că nu este cazul de sinucidere. Dacă era, era acel articol cu sinuciderea. Este o crimă. Se dau ştiri cu crime şi nici nu poţi menţiona în lege: «aveţi voie să daţi de trei ori la rând». E dificil. Se poate merge pe protecţia minorului, dar nu ştiu ce şanse sunt să nu câştige în instanţă după aceea”, a adăugat el.





Dorina Rusu a spus că se gândea să se autosesizeze în acest caz, dar nu a mai făcut-o, pentru că există deja reclamaţii.





„Eu chiar mă gândeam să fac, dar am văzut că deja există cel puţin 3 şi probabil că vor mai fi şi altele legate de faptul că au dat în buclă imaginile cu crima”, a spus Dorina Rusu, pentru News.ro.





Potrivit datelor deţinute de News.ro, până în prezent au fost înregistrate la CNA aproximativ zece reclamaţii în acest caz.





O tânără în vârstă de 25 de ani a murit marţi seară, în staţia de metrou Dristor. Ea a căzut în faţa unei garnituri de metrou, existând iniţial suspiciunea că a fost vorba despre o sinucidere. Poliţia Capitalei a anunţat, după câteva ore, că tânăra a fost de fapt împinsă de o altă femeie, care a fost prinsă după câteva ore şi ulterior arestată. Femeia încercase un gest similar în staţia Costin Georgian, cu puţin timp înainte, când a împins o altă tânără, dar aceasta s-a luptat cu agresoarea şi a reuşit să scape.





Imaginile care surprind crima au fost difuzate de toate posturile de ştiri şi de unele televiziuni generaliste.





Potrivit articolului 17 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în intervalul orar 6.00 - 23.00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte. În cazul acestor drame, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la locul tragediei sau imagini care arată suferinţele prin care trec membrii familiei ori ale altor persoane apropiate victimei sau familiei.