Cum va fi ales câştigătorul „Vocea României Junior“ şi cine sunt cei trei finalişti VIDEO

În această seară, de la ora 20.30, va fi difuzată finala „Vocea României Junior“, iar telespectatorii vor afla cine este câştigătorul primului sezon. Câştigătorul „Vocea României Junior“ va intra în posesia premiului în valoare de 50.000 de euro şi a marelui trofeu.



Cei trei concurenţi vor cânta câte o melodie singuri, una cu fiecare antrenor şi câte o piesă împreună cu un invitat special, iar câştigătorul va fi desemnat prin votul publicului prezent în platou.

În sală vor fi prezenţi elevi ai Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti“, Corul Forte, membri ai Atelierului de voce, fanii emisiunii – clubul Bum Bum şi elevi ai Şcolii superioare comerciale „Nicolae Kretzulescu“. La finalul show-ului, aceştia vor avea la dispoziţie un minut pentru a alege prin SMS numele primului câştigător „Vocea României Junior“.

Duminica aceasta, Laura Bretan, câştigătoarea sezonului şase „Românii au talent“, va veni să-i susţină pe cei trei finalişti şi va cânta o melodie plină de emoţie şi vibraţie, Feli va interpreta cea mai nouă piesă a ei, „Timpul“, iar Nicole Cherry, What’s Up şi trupa Vunk vor fi cei care vor cânta împreună cu Maia, Karina şi Andrei. Printre piesele pe care juniorii le vor interpreta se numără „Beat It“, „Girl on Fire“, „Pleacă“ şi „K la meteo“.

În marea finală „Vocea României Junior“, echipa Andrei va fi reprezentată de Karina Stefan, care a convins-o pe antrenoare cu piesa „Roar“, de la Katy Perry.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Karina Stefan - Roar pe vocearomanieijunior.protv.ro

Inna a decis să meargă în finala „Vocea României Junior“ alături de Andrei Ciurez, care a interpretat piesa „What do you want from me“ a lui Adam Lambert.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Andrei Ciurez - What do you want from me pe vocearomanieijunior.protv.ro

Maia Mălăncuş a reuşit să-l impresioneze pe Marius Moga până la lacrimi cu piesa „Stone Cold“ (Demi Lovato) şi l-a convins să o aleagă ca reprezentantă a echipei Moga în finala show-ului.