CTP, critic la adresa lui Dragoş Pătraru în scandalul înregistrărilor din TVR: „Demersul nu este în niciun caz al unui cavaler al dreptăţii în presă“ VIDEO

În cadrul emisiunii „Avocatul diavolului“ de la Europa FM, jurnaliştii Vlad Petreanu şi Cristian Tudor Popescu au dezbătut scandalul ce vizează Televiziunea Română, după ce Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea Naţiei“ de la TVR 1, a făcut publice o serie de înregistrări audio scandaloase . În ele preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, este surprinsă în timp ce afirmă despre o reporteră a postului public că are „cap de porc“, pentru că i-a adresat insistent o întrebare primarului Capitalei, Gabrielei Firea, iar despre jurnaliştii de la Ştiri spune că sunt „hateri de profesie“ pentru că sunt critici la adresa Guvernului. În înregistrări poate fi auzit şi directorul TVR 1 Eduard Dârvariu care, printre altele, afirmă că în instituţie „se fură ca-n codru“.

La Europa FM, CTP a fost critic la adresa gestului făcut de Pătraru, fiind de părere că acele înregistrări au fost făcute într-un cadru restrâns şi sunt relevante doar pentru caracterul şefei TVR şi nu pentru lipsa deontologiei, atâta vreme cât nu au fost prezentate şi dovezi privind eventuale măsuri nejustificate pe care Gradea le-ar fi luat în raport cu jurnaliştii TVR (acte de cenzură sau sancţiuni).

„Niciodată eu nu aş face aşa ceva şi nu aş utiliza astfel de înregistrări, aşa cum au fost prezentate. Nu consider că face parte din jurnalism aşa ceva – a înregistra un coleg, fie că este şef, fie că nu, în cursul unei discuţii restrânse, pentru că din acea înregistrare rezultă că sunt două sau cel mult trei persoane care discută. Acele ziceri ale şefei TVR nu au fost făcute în faţa redacţiei. Jurnalista în cauză nu a fost numită «cap de porc» de faţă cu toţi colegii şi, cu atât mai puţin, de faţă cu opinia publică. Acele înregistrări sunt relevante în legătură cu educaţia persoanei în cauză, în legătură cu manierele, cu felul de a fi al persoanei, sunt relevante, sigur, dar, repet, nu sunt insulte aduse într-un cadru cât de cât public, cu mai multe persoane în redacţie, ca să producă defavorizarea, dăunare persoanei respective. Sunt relevante pentru caracterul său, dar pentru acuzarea ei în raport cu redacţia, nu, nu sunt relevante, pentru că astfel de insulte sunt acuzabile chiar în justiţie în clipa în care sunt făcute publice. Dacă făcea acele declaraţii într-o şedinţă de redacţie, atunci aveam o mare problemă. Astfel de manifestări când sunt într-un spaţiu restrâns, după părerea mea, nu sunt suficiente pentru a acuza persoana în legătură cu deontologia, cu comportamentul profesional câtă vreme nu acţionează. Nu trebuie făcute publice. În plus, eu nu ştiu dacă doamna Gradea a aplicat ceva din ce a spus, dacă ea chiar a acţionat împotriva jurnalistei sau împotriva jurnaliştilor pe care i-a numit «hateri», nu ştiu dacă i-a sancţionat, dacă i-a cenzurat fără just temei, asta da, ar fi o problemă“, a fost părerea jurnalistului.

Cristian Tudor Popescu a atras atenţia şi asupra faptului că este vorba despre un montaj, dar ridică şi o întrebare: „Se lasă numai ce spune doamna Gradea. Persoana aceea care a dat publicităţii aceste înregistrări de ce nu a ripostat pe loc în legătură cu colega, spunându-i doamnei directoare Gradea: dar cum puteţi să o numiţi pe colega noastră «cap de porc». De ce nu a ripostat pe loc? Aţi văzut cum vorbeşte? Ştiţi cum vorbeşte? Nu spun că este aşa ceva, dar am auzit aşa ceva şi vă pot spune că patternul de vorbire este al unui provocator, ins care zice câte un cuvinţel şi vrea doar să genereze discurs din partea cealaltă pentru a înregistra, aşa vorbesc cei care înregistrează în secret şi încearcă fără ca el să se angajaeze să-l provoace pe cel din faţă. De ce nu a reacţionat pe loc la astfel de insulte la adresa colegilor? De ce nu a ripostat când s-a vorbit de «hateri»?“

Pe de altă parte, Vlad Petreanu a afirmat că Dragoş Pătraru îşi asumă rolul de avertizor public, „whistleblower“, însă CTP l-a contrazis: „Şi-l asumă când îi convine. Cât timp a ţinut la frigider aceste înregistrări? Când le-a dat publicităţii? Când consideră că le poate folosi în raporturile sale cu TVR. Demersul respectiv nu este în niciun caz al unui cavaler al dreptăţii în presă. Nu-l voi considera niciodată aşa ceva.“

CTP a ţinut însă să precizeze că nu doreşte în niciun caz să pună într-o lumină favorabilă Televiziunea Română: „Să nu creadă cineva că am de gând să apăr morga aia în renovare care este TVR. Eu am spus acum câţiva ani că având în vedere audienţele pe care le realizează TVR şi mijloacele tehnice, umane, profesionale şi financiare pe care le are la dispoziţie, ar trebui arestată toată conducerea de atunci a TVR.“